Вне конкуренции. Лунин – лидер Ла Лиги по ключевому показателю надежности

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин является лидером чемпионата Испании среди коллег по амплуа по проценту совершенных сейвов.

Украинец в матчах сезона-2023/2024 совершил 36 сейвов, что составляет 76,6% от общего количества ударов, которые были выполнены по его воротам.

Вторым идет Клаудио Браво из «Бетиса», на счету которого 16 сейвов, или 76,2%. Замыкает топ-3 Унаи Симон из «Атлетика» Бильбао – 79 сейвов или 74,8%.

