Куртуа получил травму, сборная сыграет с немцами, анонсирован бой Беринчика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной

3 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Германии

2A. ФОТО. Смена климата. Тренировка сборной Украины и перелет в Боснию

Хавбек Виктор Цыганков занимается по индивидуальному графику

2B. ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию

Сине-желтые 21 марта проведут игру плей-офф квалификации Евро-2024

3A. Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах

У бельгийского голкипера – разрыв мениска колена

3B. Стали известны сроки возвращения Куртуа после очередной травмы

На восстановление бельгийцу понадобится минимум 6-7 недель

4A. Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ

Известный специалист заинтересовал житомирское «Полесье»

4B. Александр КУЧЕР: «Днепр-1 до сих пор не выплатил мне долг»

Экс-тренер днепрян рассказал о ситуации с долгом

5A. ВИДЕО. Холанд досрочно покинул тренировку Норвегии. Врач вынес вердикт

Эрлинг, хромая, покинул занятия накануне матчей с Чехией и Словакией

5B. В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера

Тренер по физподготовке Игор Касьяненко будет работать в Дейд Каунти

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один мегафайт 18 мая. Беринчик проведет бой за титул WBO

Денис сразится с Эмануэлем Наваррете 18 мая в Сан-Диего

6B. У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC

Сергей Богачук должен был драться против Себастьяна Фундоры

7A. Спецназ Бобкина. Хоккейная сказка на украинский лад

Об особом сезоне херсонского «Днепра»

7B. Константин СИМЧУК: «Лучшие матчи сыграл против сборных США и Канады»

Вторая часть откровенного интервью хоккейной легенды

8A. Днепр обыграл Киев-Баскет и выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Состоялись три завершающих поединка регулярки

8B. Барком-Кажаны снова победил и превзошел прошлогодний показатель в Плюс Лиге

Львовский клуб уже выиграл 12 матчей и набрал 33 очка. Впереди еще 4 тура

8С. Фиаско в Италии. Сборная Украины потерпела разгромное поражение во 2-й игре

Команда Олега Шайтанова пропустила 6 мячей, не забив ни одного

9A. Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами

Леся в трех сетах выиграла у Магды Линетт в 1/64 финала соревнований в США

9B. Стало известно, как умер парень Соболенко

Полиция не сомневается, что это самоубийство

10A. Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006

В фокусе следствия мог бы оказаться и Беккенбауэр, но Франц скончался в январе

10B. Предполагаемый посев в еврокубках. Каковы шансы Шахтера попасть в ЛЧ?

Горняки заняли 1-е место в таблице потенциальных замен для обладателя ЛЧ