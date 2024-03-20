Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа получил травму, сборная сыграет с немцами, анонсирован бой Беринчика
Другие новости
20 марта 2024, 07:45 | Обновлено 20 марта 2024, 07:57
1293
0

Куртуа получил травму, сборная сыграет с немцами, анонсирован бой Беринчика

Главные новости за 19 марта на Sport.ua

20 марта 2024, 07:45 | Обновлено 20 марта 2024, 07:57
1293
0
Куртуа получил травму, сборная сыграет с немцами, анонсирован бой Беринчика
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 марта.

1. ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
3 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Германии

2A. ФОТО. Смена климата. Тренировка сборной Украины и перелет в Боснию
Хавбек Виктор Цыганков занимается по индивидуальному графику

2B. ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию
Сине-желтые 21 марта проведут игру плей-офф квалификации Евро-2024

3A. Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
У бельгийского голкипера – разрыв мениска колена

3B. Стали известны сроки возвращения Куртуа после очередной травмы
На восстановление бельгийцу понадобится минимум 6-7 недель

4A. Не Колос. Григорчук может возглавить новый клуб УПЛ
Известный специалист заинтересовал житомирское «Полесье»

4B. Александр КУЧЕР: «Днепр-1 до сих пор не выплатил мне долг»
Экс-тренер днепрян рассказал о ситуации с долгом

5A. ВИДЕО. Холанд досрочно покинул тренировку Норвегии. Врач вынес вердикт
Эрлинг, хромая, покинул занятия накануне матчей с Чехией и Словакией

5B. В клубе из Майами пояснили, почему приютили сбежавшего украинского тренера
Тренер по физподготовке Игор Касьяненко будет работать в Дейд Каунти

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Еще один мегафайт 18 мая. Беринчик проведет бой за титул WBO
Денис сразится с Эмануэлем Наваррете 18 мая в Сан-Диего

6B. У украинского боксера украли возможность завоевать чемпионский пояс WBC
Сергей Богачук должен был драться против Себастьяна Фундоры

7A. Спецназ Бобкина. Хоккейная сказка на украинский лад
Об особом сезоне херсонского «Днепра»

7B. Константин СИМЧУК: «Лучшие матчи сыграл против сборных США и Канады»
Вторая часть откровенного интервью хоккейной легенды

8A. Днепр обыграл Киев-Баскет и выиграл регулярный чемпионат Суперлиги
Состоялись три завершающих поединка регулярки

8B. Барком-Кажаны снова победил и превзошел прошлогодний показатель в Плюс Лиге
Львовский клуб уже выиграл 12 матчей и набрал 33 очка. Впереди еще 4 тура

8С. Фиаско в Италии. Сборная Украины потерпела разгромное поражение во 2-й игре
Команда Олега Шайтанова пропустила 6 мячей, не забив ни одного

9A. Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Леся в трех сетах выиграла у Магды Линетт в 1/64 финала соревнований в США

9B. Стало известно, как умер парень Соболенко
Полиция не сомневается, что это самоубийство

10A. Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006
В фокусе следствия мог бы оказаться и Беккенбауэр, но Франц скончался в январе

10B. Предполагаемый посев в еврокубках. Каковы шансы Шахтера попасть в ЛЧ?
Горняки заняли 1-е место в таблице потенциальных замен для обладателя ЛЧ

По теме:
Сборная Украины в полном составе, неудача футзалисток, Ризнык – в АПЛ?
Мудрик помог Челси, подвиг МЮ, бронза саблисток, успех хоккеисток
Напряженные матчи в УПЛ, сухая серия Довбика, Заря подавила бунт
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Футбол | 19 марта 2024, 12:38 7
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Португалец хочет вернуться в родной «Спортинг»

Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Теннис | 19 марта 2024, 08:16 30
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена
Парень Соболенко скончался в Майами. Информация официально подтверждена

Константин Кольцов умер в возрасте 42 лет, причины смерти пока что неизвестны

Золотая бутса. Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе. А где Эрлинг Холанд?
Футбол | 20.03.2024, 06:40
Золотая бутса. Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе. А где Эрлинг Холанд?
Золотая бутса. Гарри Кейн опережает Килиана Мбаппе. А где Эрлинг Холанд?
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
Футбол | 19.03.2024, 12:35
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
ВИДЕО. Дерзко! Кто должен 50 копеек? Челси смакует супердриблинг Мудрика
Не знает украинского. Сын Шевченко имеет персонального переводчика
Футбол | 20.03.2024, 00:30
Не знает украинского. Сын Шевченко имеет персонального переводчика
Не знает украинского. Сын Шевченко имеет персонального переводчика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
Она снова проиграла! Стала известна первая соперница Ястремской в Майами
19.03.2024, 20:31
Теннис
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
18.03.2024, 15:13 4
Война
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
20.03.2024, 02:07 8
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
19.03.2024, 11:08 3
Футбол
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
Украинский вратарь Бенфики признался, готов ли играть за сборную Португалии
18.03.2024, 11:04 10
Футбол
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
18.03.2024, 13:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем