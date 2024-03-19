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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 11:08 | Обновлено 19 марта 2024, 11:15
1212
1

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной

3 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Германии

19 марта 2024, 11:08 | Обновлено 19 марта 2024, 11:15
1212
1
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о товарищеском матче Украины с топ-сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта Украинская ассоциация футбола объявила о третьем товарищеском матче сборной Украины.

3 июня подопечные Сергея Реброва сыграют против национальной команды Германии.

Поединок пройдет в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок». Время начала встречи – в 21:45 по Киеву.

Таким образом, известны все три спарринг-партнера сборной Украины в июне:

Сейчас «сине-желтые» проводят учебно-тренировочные сборные перед матчами плей-офф Евро-2024. 21 марта украинцы сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Умник
Вот чтобы не говорили авторитет в мире Шевченка дает результаты.
Круто.
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