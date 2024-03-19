Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КУЧЕР: «Днепр-1 до сих пор не выплатил мне долг»
Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 22:38 | Обновлено 19 марта 2024, 23:09
1032
1

Александр КУЧЕР: «Днепр-1 до сих пор не выплатил мне долг»

Экс-тренер днепрян рассказал о ситуации с долгом

19 марта 2024, 22:38 | Обновлено 19 марта 2024, 23:09
1032
1
Александр КУЧЕР: «Днепр-1 до сих пор не выплатил мне долг»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Задолженности «Днепра-1» до сих пор имеют место не только в отношении нынешних членов команды, но и бывших.

Одним из попавших в эту когорту является экс-наставник днепрян Александр Кучер. По информации Sport.ua, он вынужден был обратиться в Палату по разрешению споров УАФ.

– В прошлом году я подал иск относительно задолженности «Днепра-1» передо мной – заработной платы за три месяца и бонусов за второе место в сезоне-2022/23, – уточняет тренер. – Однако в этом вопросе ничего еще не рассмотрено. Как я понимаю, пока Палата по разрешению споров УАФ не работает. Поэтому жду, когда ее работники проведут заседание, на котором в отношении меня будет принято решение.

– За какой именно период вам должны деньги?

– Как раз за те три месяца, которые предшествовали моей отставке с поста главного тренера. Я встретился с исполнительным директором «Днепра-1» Андреем Русолом, после чего получил документ, в котором подтверждено, что мне действительно должны эти средства. В течение месяца после подписания с клубом соглашения об урегулировании всех финансовых вопросов «Днепр-1» был обязан выплатить мне всю сумму долга до 15 октября 2023 года, однако этого не произошло.

– Какими были ваши дальнейшие действия?

– После того, как были сделаны документы, я написал в адрес руководства клубу письмо. Однако никакой реакции с их стороны не последовало. Так что мне ничего другого не оставалось, как подать иск в Палату по разрешению споров УАФ. Сделал все четко по протоколу, согласно требованиям Регламента. С тех пор мой иск находится в стенах УАФ. Надеюсь, ждать долго не придется и по делу задолженности наконец будет поставлена точка.

Ранее мы сообщали, что у Днепра-1 есть другие задолженности перед футболистами.

По теме:
МИХАЛИК: «У сборной есть возможность снять проклятие стыковых матчей»
Радомяк объявил о подписании экс-хавбека Днепра-1
Стали известны даты и время матчей 24-го тура УПЛ
Александр Кучер чемпионат Украины по футболу зарплаты судебный иск Украинская Премьер-лига Днепр-1 инсайд долги
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле
Футбол | 19 марта 2024, 22:50 0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Боснию и поселилась в отеле

Полуфинал плей-офф отбора Евро-2024 состоится в Зенице 21 марта в 21:45

Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Футбол | 19 марта 2024, 12:38 6
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру
Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру

Португалец хочет вернуться в родной «Спортинг»

Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Футбол | 19.03.2024, 18:51
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
Еще одна травма колена. Куртуа покинул тренировку в слезах
ВИДЕО. Фьюри показал актуальную форму перед боем с Усиком
Бокс | 19.03.2024, 18:50
ВИДЕО. Фьюри показал актуальную форму перед боем с Усиком
ВИДЕО. Фьюри показал актуальную форму перед боем с Усиком
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Футбол | 19.03.2024, 07:05
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Анчелотти может принять решение, которое убедит Лунина покинуть Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
uausa
Не заплатили рекордсмену.
Яка жаль..
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины выиграла турнир и повысилась в классе
18.03.2024, 00:07 3
Хоккей
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
ФОТО. Лицо Клоппа после пропущенного гола от Ман Юнайтед в Кубке на 120+1-й
17.03.2024, 22:01 5
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
Бывший абсолютный чемпион мира: «Усик выиграет у Джошуа 10 боев из 10»
18.03.2024, 14:43 1
Бокс
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
С кем сыграет Мудрик? Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Англии
17.03.2024, 20:35 37
Футбол
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
Известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты на КМ
19.03.2024, 07:47 5
Биатлон
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
Анчелотти провел разговор с кипером Реала и указал на плохую игру
18.03.2024, 07:14 3
Футбол
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
«Ты не знаешь, что делаешь». Фаны оценили замену Мудрика
17.03.2024, 16:36 16
Футбол
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
путин ответил на предложение Макрона прекратить огонь на время Олимпиады
18.03.2024, 15:13 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем