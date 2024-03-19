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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 16:27 | Обновлено 19 марта 2024, 17:33
336
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В Днепре-1 сохраняется трехмесячный интервал задолженности

Днепряне недавно получили выплаты за ноябрь 2023 года

19 марта 2024, 16:27 | Обновлено 19 марта 2024, 17:33
336
1
В Днепре-1 сохраняется трехмесячный интервал задолженности

Одной из самых громких в марте этого года стала тема финансовых задолженностей, которые имеют место в некоторых клубах УПЛ – в частности, в «Заре» и «Днепре-1». Если о перипетиях конфликта, который возник в луганском клубе накануне матча 21 тура с киевским «Динамо», Sport.ua сообщал подробно, то о состоянии дел в днепровском было известно меньше.

Чуть больше недели назад появилась было информация о том, что в течение трех месяцев (декабрь 2023 года и январь-февраль 2024 года) футболистам не выплачиваются зарплаты. Однако в тот же день коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал эти слухи, заверив, что футболисты каждый месяц получают выплаты: «Футболисты каждый месяц получают зарплату, например перед «Минаем» была выплата, до этого на зимних сборах, следующая будет во время паузы сборных», – сказал он 11 марта.

А между тем по информации нашего источника, на сегодняшний день трехмесячный интервал задолженности по зарплате у «Днепра-1» сохраняется. Две-три недели назад футболисты получили средства за ноябрь 2023 года, хотя в соответствии с контрактными договоренностями в настоящее время они должны были бы иметь зарплату за декабрь, январь и февраль. Поэтому можно понять игроков, которые заранее опасаются, что в случае сохранения интервала задолженности в три месяца по завершении срока действия контракта они рискуют заработанных денег не получить. Подавать же иск в соответствующие инстанции – Палату по разрешению споров УАФ и Спортивный Арбитражный суд в Лозанне решится не каждый игрок, ведь это связано с большими хлопотами и затратами. Если тому или иному футболисту все же удастся получить выгоду от своего иска, то на клуб будет наложен трансферный бан. Как это было в случае с хорватским тренером Игорем Йовичевичем, который работал в «Днепре-1» в сезонах 2020/21 и 2021/22. К иску прибегнул также и его преемник Александр Кучер.

«Днепр-1» занимает сейчас 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.

Ранее мы сообщали, что «Днепр-1» ждет предложения по хавбекам Александра Пихаленка и Алексея Гуцуляка – двух нынешних представителей сборной Украины в команде.

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Днепр-1 инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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