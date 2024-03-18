Проблемы с контрактами. Днепр-1 готов продавать лидеров команды
Клуб ждет предложений по Пихаленку, Гуцуляку и Рубчинскому
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» ждет предложений по хавбекам Александру Пихаленку и Алексею Гуцуляку – двум нынешним представителям сборной Украины в команде.
Их контракты истекают уже летом 2025 года, поэтому после нынешнего сезона у «Днепра-1» может быть последняя возможность выгодно продать лидеров.
У Пихаленка в нынешнем сезоне 5 голов и 5 результативных передач, а у Гуцуляка 5 голов и 4 ассиста.
Нет исключен и трансфер молодого полузащитника Валентина Рубчинского, чей договор истекает летом 2025 года.
В сезоне 22-летний центральный хавбек забил гол и сделал 4 ассиста в 27 матчах.
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