Проблемы с контрактами. Днепр-1 готов продавать лидеров команды

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» ждет предложений по хавбекам Александру Пихаленку и Алексею Гуцуляку – двум нынешним представителям сборной Украины в команде.

Их контракты истекают уже летом 2025 года, поэтому после нынешнего сезона у «Днепра-1» может быть последняя возможность выгодно продать лидеров.

У Пихаленка в нынешнем сезоне 5 голов и 5 результативных передач, а у Гуцуляка 5 голов и 4 ассиста.

Нет исключен и трансфер молодого полузащитника Валентина Рубчинского, чей договор истекает летом 2025 года.

В сезоне 22-летний центральный хавбек забил гол и сделал 4 ассиста в 27 матчах.