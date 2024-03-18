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  4. Проблемы с контрактами. Днепр-1 готов продавать лидеров команды
Украина. Премьер лига
18 марта 2024, 19:55 |
612
0

Проблемы с контрактами. Днепр-1 готов продавать лидеров команды

Клуб ждет предложений по Пихаленку, Гуцуляку и Рубчинскому

18 марта 2024, 19:55 |
612
0
Проблемы с контрактами. Днепр-1 готов продавать лидеров команды
ФК Днепр-1. Валентин Рубчинский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1» ждет предложений по хавбекам Александру Пихаленку и Алексею Гуцуляку – двум нынешним представителям сборной Украины в команде.

Их контракты истекают уже летом 2025 года, поэтому после нынешнего сезона у «Днепра-1» может быть последняя возможность выгодно продать лидеров.

У Пихаленка в нынешнем сезоне 5 голов и 5 результативных передач, а у Гуцуляка 5 голов и 4 ассиста.

Нет исключен и трансфер молодого полузащитника Валентина Рубчинского, чей договор истекает летом 2025 года.

В сезоне 22-летний центральный хавбек забил гол и сделал 4 ассиста в 27 матчах.

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Днепр-1 Алексей Гуцуляк Александр Пихаленок трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Валентин Рубчинский Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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