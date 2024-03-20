Предполагаемый посев в еврокубках. Каковы шансы Шахтера попасть в ЛЧ?

Эксперты Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25 с учетом развития событий в национальных чемпионатах.

Аналитики ожидают увидеть донецкий «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Также специалисты прогнозируют киевскому «Динамо» место во 2-й корзине основного раунда Лиги конференций 2024/25.

А вот в основной этап Лиги Европы 2024/25 аналитики не ставят ни одного украинского клуба.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд (на 4 больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Для жеребьевки 36 участников будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях).

Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд, и его победители выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем будут проведены матчи в традиционной сетке из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.

«Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новым правилом УЕФА, которым решено поощрить высокорейтинговых клубов. Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Копенгаген», «Славия» Прага и «Динамо» Загреб выбыли из еврокубков, поэтому уже не смогут обогнать «Шахтер» в клубном рейтинге.

Одно из условий выполнено. «Горняки» заняли первое место в таблице потенциальных замен для обладателей титула ЛЧ.

Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие 2 условия:

Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24

Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ.

Гонка за место в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Команды, которые гарантировали себе участие в еврокубках