Таблица коэффициентов УЕФА. Греция выдала ударный четверг и оторвалась

В мид-уик состоялись ответные матчи плей-офф еврокубков 2023/24, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина досрочно завершила евросезон, и набирать очков до июля уже не может. При этом некоторые конкуренты активно пополняют свой актив.

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В рейтинге 2024 у Украины – 28.000 балла и окончательная 18-я позиция.

Хорватия окончательно выбыла из еврокубков. Динамо Загреб было последним конкурентом снизу.

Израиль, идущий на 16-м месте (31.125) потерял обоих своих представителей в Лиге конференций. Маккаби Т-А потерял большой перевес над Олимпиакосом (4:1, 1:6 д,в). А Маккаби Хайфа сыграл вничью после поражения Фиорентине (3:4, 1:1).

Греция существенно упрочила свою 17-ю позицию (29.525), Оба клуба в Лиге конференций совершили камбэк: и Олимпиакос (с Маккаби Т-А), и ПАОК, который справился с Динамо Загреб (0:2, 5:1). За неделю Греция получила существенную прибавку +0.800.

Страны, которые в конце сезона находятся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, спустя сезон будут представлены лишь 4 командами в еврокубках.

Украина будет иметь 21-ю позицию на старте нового сезона

Чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27, надо будет входить в топ-15 по итогам рейтинга 2025. То есть, прыгнуть на 6 позиций вперед. С учетом отставания в 6.5 баллов от Дании, идущей 15-й (26.325), это сине-желтым будет сделать крайне сложно.

В случае падения на 23-е место (конкуренты – Венгрия, Кипр, Азербайджан, Словакия и Болгария), чемпион страны будет начинать выступления в Лиге чемпионов 2026/27 не со 2-раунда квалификации (Q2), а с первого (Q1).

В сезоне 2024/25 у Украины остается представительство в 5 клубов благодаря 14-му месту в рейтинге прошлого года. Две команды сыграют в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, еще две – в Лиге конференций.

А вот в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках лишь 4 клубами (одним – в Лиге чемпионов), поскольку в рейтинге 2024 года Украина оказалась ниже топ-15, на 18-й позиции. Это произойдет впервые за 20 лет, с сезона 2005/06.

Клубный рейтинг УЕФА

Шансы обойти горняков потеряли Славия и Динамо Загреб, обе команды выбыли из текущего евросезона. Это означает, что одно из трех условий для выхода Шахтера напрямую в групповой раунд ЛЧ 2024/25 выполнено.

Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились еще 2 условия:

Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24

Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в топ-4, зоне попадания в ЛЧ (из 8 четвертьфиналистов под вопросом только Атлетико Мадрид и Боруссия Дортмунд, которые ведут борьбу за 4-ю позицию в Ла лиге и Бундеслиге соответственно).

​Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный 5-летний рейтинг УЕФА