Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Олимпиакос из Пирея совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Тель-Авив три мяча.

После поражения в первой игре 1:4 греческий клуб на выезде выиграл основное время второго поединка с таким же счетом (4:1), а в овертайме забил еще дважды и склонил чаши весов в свою пользу – 6:1 (д.в.)

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:6 (д.в) [первый матч – 4:1]

Голы: Захави, 57 (пен) – Поденсе, 10, Фортунис, 36, Эль-Кааби, 65, Йоветич, 93, Эль-Араби, 103