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Лига конференций
Маккаби Тель-Авив
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 6
Олимпиакос Пирей Проходит дальше
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Лига конференций
15 марта 2024, 00:50 | Обновлено 15 марта 2024, 01:01
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Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча

После поражения в первой игре 1:4 греческий клуб выиграл в овертайме 6:1

15 марта 2024, 00:50 | Обновлено 15 марта 2024, 01:01
231
1
Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Олимпиакос из Пирея совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Тель-Авив три мяча.

После поражения в первой игре 1:4 греческий клуб на выезде выиграл основное время второго поединка с таким же счетом (4:1), а в овертайме забил еще дважды и склонил чаши весов в свою пользу – 6:1 (д.в.)

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:6 (д.в) [первый матч – 4:1]

Голы: Захави, 57 (пен) – Поденсе, 10, Фортунис, 36, Эль-Кааби, 65, Йоветич, 93, Эль-Араби, 103

События матча

103’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
93’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Олимпиакос Пирей).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Эран Захави (Маккаби Тель-Авив).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Фортунис (Олимпиакос Пирей).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Олимпиакос Пирей).
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Источник Sport.ua
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an52
Греки сьогодні лютують! 
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