Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча
После поражения в первой игре 1:4 греческий клуб выиграл в овертайме 6:1
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Олимпиакос из Пирея совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Тель-Авив три мяча.
После поражения в первой игре 1:4 греческий клуб на выезде выиграл основное время второго поединка с таким же счетом (4:1), а в овертайме забил еще дважды и склонил чаши весов в свою пользу – 6:1 (д.в.)
Лиги конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:6 (д.в) [первый матч – 4:1]
Голы: Захави, 57 (пен) – Поденсе, 10, Фортунис, 36, Эль-Кааби, 65, Йоветич, 93, Эль-Араби, 103
События матча
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