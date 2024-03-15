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Лига конференций
Маккаби Тель-Авив
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 6
Олимпиакос Пирей Проходит дальше
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Лига Европы
15 марта 2024, 02:29 | Обновлено 15 марта 2024, 03:05
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0

Маккаби – Олимпиакос – 1:6. Сумасшедший камбэк греков. Видео голов и обзор

«Олимпиакос» отыгрался после сокрушительного домашнего поражения

15 марта 2024, 02:29 | Обновлено 15 марта 2024, 03:05
295
0
Маккаби – Олимпиакос – 1:6. Сумасшедший камбэк греков. Видео голов и обзор
twitter.com/olympiacosfc

В 1/8 финала Лиги конференций «Олимпиакос» отправился в сербскую Бачка-Топола, чтобы сыграть матч против тель-авивского «Маккаби». У себя дома греки уступили 1:4.

Восстановить паритет «боги» сумели ещё в первом тайме – забили Каштелу, Фортунис и Эль-Кааби. Во втором тайме лидер чемпионата Израиля пришел в себя и усилиями Захави забил важный гол, но спустя пару минут тот же эль-Кааби снова отметился результативным ударом.

В основное время больше голов не было. В экстра-таймах лучше себя показали номинальные гости. Точные удары от Йоветича и Эль-Араби позволили «красно-белым» пробиться в четвертьфинал.

Лига конференций. 1/8 финала. 14 марта.

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:6 (д.в) [первый матч – 4:1]

Голы: Захави (57 пенальти) – Каштелу (10), Фортунис (36) Эль-Кааби (45+3, 65) Йоветич (93) Эль-Араби (103)

Видеообзор матча

События матча

103’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эль Араби (Олимпиакос Пирей).
93’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Йоветич (Олимпиакос Пирей).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Эран Захави (Маккаби Тель-Авив).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Фортунис (Олимпиакос Пирей).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэл Поденсе (Олимпиакос Пирей).
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Источник Sport.ua
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