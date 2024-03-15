В 1/8 финала Лиги конференций «Олимпиакос» отправился в сербскую Бачка-Топола, чтобы сыграть матч против тель-авивского «Маккаби». У себя дома греки уступили 1:4.

Восстановить паритет «боги» сумели ещё в первом тайме – забили Каштелу, Фортунис и Эль-Кааби. Во втором тайме лидер чемпионата Израиля пришел в себя и усилиями Захави забил важный гол, но спустя пару минут тот же эль-Кааби снова отметился результативным ударом.

В основное время больше голов не было. В экстра-таймах лучше себя показали номинальные гости. Точные удары от Йоветича и Эль-Араби позволили «красно-белым» пробиться в четвертьфинал.

Лига конференций. 1/8 финала. 14 марта.

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:6 (д.в) [первый матч – 4:1]

Голы: Захави (57 пенальти) – Каштелу (10), Фортунис (36) Эль-Кааби (45+3, 65) Йоветич (93) Эль-Араби (103)

Видеообзор матча