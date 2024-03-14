Лига конференций. ПАОК с Тайсоном и Кендзерой уничтожил загребское Динамо
В четвертьфиналы вышли турецкий Фенербахче и итальянская Фиорентина
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
ПАОК во второй игре сумел ликвидировать гандикап в два мяча после первого матча (0:2). Греческая команда разгромила Динамо Загреб со счетом 5:1.
У хозяев поля сыграли экс-игрок Динамо Томаш Кендзера из Польши и бывший хавбек Шахтера Тайсон, причем бразилец отдал голевую передачу, когда его команда забивала 3-й гол.
В следующий раунд также вышли турецкий Фенербахче и итальянская Фиорентина.
Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 14 марта.
Лиги конференций. 1/8 финала
Первые матчи, 14 марта
ПАОК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) – 5:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Баба, 27, Сучич, 33 (автогол), Льямас, 42 (ассист: Тайсон) Кулиракис, 73, Живкович, 88 (пен) – Ходжа, 49.
Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)
Гол: Расмуссен, 68
Фиорентина (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (первый матч – 4:3)
Голы: Барак, 59 – Халайли, 88
Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:0, пен 3:1 (первый матч – 0:0)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024
Состоялись четыре поединка 1/8 ЛЕ