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Лига конференций
Проходит дальше Виктория Пльзень
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
3 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
14 марта 2024, 21:45 | Обновлено 14 марта 2024, 23:04
853
4

Лига конференций. ПАОК с Тайсоном и Кендзерой уничтожил загребское Динамо

В четвертьфиналы вышли турецкий Фенербахче и итальянская Фиорентина

14 марта 2024, 21:45 | Обновлено 14 марта 2024, 23:04
853
4
Лига конференций. ПАОК с Тайсоном и Кендзерой уничтожил загребское Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

ПАОК во второй игре сумел ликвидировать гандикап в два мяча после первого матча (0:2). Греческая команда разгромила Динамо Загреб со счетом 5:1.

У хозяев поля сыграли экс-игрок Динамо Томаш Кендзера из Польши и бывший хавбек Шахтера Тайсон, причем бразилец отдал голевую передачу, когда его команда забивала 3-й гол.

В следующий раунд также вышли турецкий Фенербахче и итальянская Фиорентина.

Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 14 марта.

Лиги конференций. 1/8 финала

Первые матчи, 14 марта

ПАОК (Греция) – Динамо Загреб (Хорватия) – 5:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Баба, 27, Сучич, 33 (автогол), Льямас, 42 (ассист: Тайсон) Кулиракис, 73, Живкович, 88 (пен) – Ходжа, 49.

Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Расмуссен, 68

Фиорентина (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Барак, 59 – Халайли, 88

Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:0, пен 3:1 (первый матч – 0:0)

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрия Живкович (ПАОК).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Кульеракис (ПАОК).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Арбер Ходжа (Динамо Загреб).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Брандон (ПАОК).
34’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Петар Сучич (Динамо Загреб).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул-Рахман Баба (ПАОК).
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Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
примат так плакал в шахте шо хочет на родину ... в Грецию судя по всему 
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