Фиорентина – Маккаби Х – 1:1. Без сюрпризов от гостей. Видео голов и обзор

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина выполнила задачу выхода в следующий раунд после победы в первом матче (4:3).

Маккаби из Хайфы удалось достичь лишь ничьей во второй игре (1:1).

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Фиорентина (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Барак, 59 – Халайли, 88