Проходит дальше Фиорентина
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:3 1 : 1
Лига конференций16 марта 2024, 05:03 | Обновлено 16 марта 2024, 05:32
77
0
Фиорентина – Маккаби Х – 1:1. Без сюрпризов от гостей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций
16 марта 2024, 05:03 | Обновлено 16 марта 2024, 05:32
77
0
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Итальянская Фиорентина выполнила задачу выхода в следующий раунд после победы в первом матче (4:3).
Маккаби из Хайфы удалось достичь лишь ничьей во второй игре (1:1).
Лиги конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
Фиорентина (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (первый матч – 4:3)
Голы: Барак, 59 – Халайли, 88
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Маккаби Хайфа).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Фиорентина).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 марта 2024, 06:05 0
Будет ли первая победа «Металлиста 1925» при Скрипнике?
Футбол | 15 марта 2024, 13:15 77
В Ньоне определили контуры финальной стадии евросезона
Футбол | 16.03.2024, 05:45
Футбол | 15.03.2024, 14:15
Теннис | 15.03.2024, 10:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2024, 06:25 4
14.03.2024, 06:15 9
14.03.2024, 22:59
15.03.2024, 19:45 5
14.03.2024, 16:39 27
15.03.2024, 06:05 1
14.03.2024, 22:35 15
14.03.2024, 22:43 1