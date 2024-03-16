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Лига конференций
Проходит дальше Фиорентина
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:3 1 : 1
Маккаби Хайфа
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Лига конференций
16 марта 2024, 05:03 | Обновлено 16 марта 2024, 05:32
77
0

Фиорентина – Маккаби Х – 1:1. Без сюрпризов от гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций

16 марта 2024, 05:03 | Обновлено 16 марта 2024, 05:32
77
0
Фиорентина – Маккаби Х – 1:1. Без сюрпризов от гостей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина выполнила задачу выхода в следующий раунд после победы в первом матче (4:3).

Маккаби из Хайфы удалось достичь лишь ничьей во второй игре (1:1).

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Фиорентина (Италия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:1 (первый матч – 4:3)

Голы: Барак, 59 – Халайли, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Анан Халаили (Маккаби Хайфа).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Антонин Барак (Фиорентина).
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Лига конференций Фиорентина Маккаби Хайфа видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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