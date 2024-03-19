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Лига чемпионов
19 марта 2024, 00:45 | Обновлено 19 марта 2024, 01:36
411
3

Италия, Германия и Англия. Гонка за дополнительные путевки в Лигу чемпионов

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуски

19 марта 2024, 00:45 | Обновлено 19 марта 2024, 01:36
411
3
Италия, Германия и Англия. Гонка за дополнительные путевки в Лигу чемпионов
УЕФА

Две лучших ассоциации из рейтинга УЕФА за сезон 2023/24 получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В сезонном рейтинге впереди:

  • Италия (18.428), Германия (16.357), Англия (16.250), Франция (14.750), Испания (14.437).

Гарантированные очки для Италии в матчах 1/4 финала ЛЕ между Миланом и Ромой уже включены.

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

Италия оторвалась на 2 балла от конкурентов, Германия и Англия ведут борьбу за вторую позицию. Огромную роль будут иметь противостояния 1/4 финала: Арсенал – Бавария (Лиги чемпионов), Байер – Вест Хэм (Лига Европы).

А вот Франция и Испания практически выбыли из гонки, так как имеют значительное отставание и у них осталось только 3 клуба в игре.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

  • для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
  • дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
  • по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)

Расклад по командам для топ-4

Результаты команд из топ-3 рейтинга

Пятилетний рейтинг УЕФА

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2023/24

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Octopus
18,428 это посчитали за будущие апрельские матчи Милана и Ромы, типа это уже гарантированные 5 очков - 2 победы и выход в следующий раунд, либо ничья (1+1), победа и выход.В общем, делят шкуру неубитого итальянского клуба.У Италии на данный момент 17,714 очков, а не 18,428. И отрыв от Германии с Англией большой, но выглядит уже не так впечатляюще, особенно учитывая, что сами итальянцы за один игровой день набрали около 1,2 очков. Ливерпуль может выиграть оба матча у Аталанты и там будет 0 очков для Италии, зато тоже 5 для Англии.
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+4
zizyyura
Ніколи не розумів, чому однаково нараховуються очки за ЛЧ і Кубок УЄФА(тепер ЛЄ), тепер ще і за цю "помилку" європейського футболу ЛК.
Яке відношення зараз мають команди з ЛЄ і ЛК до ЛЧ? 
Мені здається справедливіше було б нарахувати очки по якомусь коефіцієнту:
1 -ЛЧ
0.5 - ЛЄ
0.25 - ЛК
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0
zizyyura
Ох вернути би ЛЧ з 24 командами і 6 груп, де виходили в 1/4 тільки переможці груп і 2 найкращі другі команди. І ігри всі були б цікавішими, і при відборі до ЛЧ не було б шляху чемпіонів("шлак")  і не чемпіонів. Рубилися б між собою до останнього туру 
А молодь думає, чому так мало всякі Анрі, Шевченко, Індзагі, Дель Пьєро, Ван Ністелрой назабивали в ЛЧ. 
Бо не було прохідних матчів!!!
І це була справжня ЛЧ, а не те фуфло, яке зараз - до 1/4 нема що дивитись, за деякими виключеннями в 1/8. Вже б в групах дві, а то й топ клуби боролись за те, щоб вийти в плей-офф
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-1
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