Италия, Германия и Англия. Гонка за дополнительные путевки в Лигу чемпионов

Две лучших ассоциации из рейтинга УЕФА за сезон 2023/24 получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2024/25.

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В сезонном рейтинге впереди:

Италия (18.428), Германия (16.357), Англия (16.250), Франция (14.750), Испания (14.437).

Гарантированные очки для Италии в матчах 1/4 финала ЛЕ между Миланом и Ромой уже включены.

Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.

Италия оторвалась на 2 балла от конкурентов, Германия и Англия ведут борьбу за вторую позицию. Огромную роль будут иметь противостояния 1/4 финала: Арсенал – Бавария (Лиги чемпионов), Байер – Вест Хэм (Лига Европы).

А вот Франция и Испания практически выбыли из гонки, так как имеют значительное отставание и у них осталось только 3 клуба в игре.

4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:

для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)

дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)

по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24

В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).

Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)

Расклад по командам для топ-4

Результаты команд из топ-3 рейтинга

Пятилетний рейтинг УЕФА

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2023/24

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций