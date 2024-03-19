Италия, Германия и Англия. Гонка за дополнительные путевки в Лигу чемпионов
Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуски
Две лучших ассоциации из рейтинга УЕФА за сезон 2023/24 получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2024/25.
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В сезонном рейтинге впереди:
- Италия (18.428), Германия (16.357), Англия (16.250), Франция (14.750), Испания (14.437).
Гарантированные очки для Италии в матчах 1/4 финала ЛЕ между Миланом и Ромой уже включены.
Лучшие две страны получат дополнительную путевку в ЛЧ 2024/25.
Италия оторвалась на 2 балла от конкурентов, Германия и Англия ведут борьбу за вторую позицию. Огромную роль будут иметь противостояния 1/4 финала: Арсенал – Бавария (Лиги чемпионов), Байер – Вест Хэм (Лига Европы).
А вот Франция и Испания практически выбыли из гонки, так как имеют значительное отставание и у них осталось только 3 клуба в игре.
4 дополнительных путевки в Лигу чемпионов 2024/25 будут распределены так:
- для 3-й команды ассоциации с рейтингом 5 (уже гарантированно получает Франция)
- дополнительное место для отбора по Пути чемпионов (будет 5 квалифаеров, а не 4)
- по одной команде от двух стран, заработавших лучший рейтинг в сезоне 2023/24
В основном раунде Лиги чемпионов 2024/25 примут участие на 4 клуба больше (36), чем было ранее (32).
Деления на группы в ЛЧ не будет. Соперники в каждом из 8 туров будут определены жеребьевкой по швейцарской системе. Таблица будет вестись одна на все 36 команд. Лучшие 8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в 1/16 финала.
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2024/25 (топ-10)
Расклад по командам для топ-4
Результаты команд из топ-3 рейтинга
Пятилетний рейтинг УЕФА
Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2023/24
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций
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Яке відношення зараз мають команди з ЛЄ і ЛК до ЛЧ?
Мені здається справедливіше було б нарахувати очки по якомусь коефіцієнту:
1 -ЛЧ
0.5 - ЛЄ
0.25 - ЛК
А молодь думає, чому так мало всякі Анрі, Шевченко, Індзагі, Дель Пьєро, Ван Ністелрой назабивали в ЛЧ.
Бо не було прохідних матчів!!!
І це була справжня ЛЧ, а не те фуфло, яке зараз - до 1/4 нема що дивитись, за деякими виключеннями в 1/8. Вже б в групах дві, а то й топ клуби боролись за те, щоб вийти в плей-офф