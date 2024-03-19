ФОТО. Смена климата. Тренировка сборной Украины и перелет в Боснию

В заключительный день испанского сбора, 19 марта, национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на поле футбольного центра Банус в испанской Марбелье.

Как на прощание и доброе воспоминание, температура поднялась до 23 градусов по Цельсию (хотя вчера был относительно пасмурный день). Эффект климатических условий в Марбелье обусловлен высокой скалой Ля Конча, которая закрывает местное побережье от ветров и непогоды. Именно из-за этого природного барьера здесь всегда благоприятная погода, практически нет дождя, а летняя жара переносится легче благодаря морскому бризу.

Во вторник, 19 марта, в коллективном занятии сине-желтых приняли участие 27 из 28 игроков. Виктор Цыганков продолжает выполнять индивидуальные задачи по восстановлению поврежденной связки коленного сустава под пристальным наблюдением врачей и тренера по физподготовке.

Вся команда после пробежки и разогрева мышц выполнила игровые упражнения с мячами, в частности, на координацию и игру в пас. Также координации, ловкости и скорости принятия решения способствовало следующее игровое занятие, во время которого игроки одной команды имели целью вывести из игры исполнителей другого коллектива, передавая мяч руками и «выбивая» им оппонентов.

Основная часть тренировки вполне ожидаемо была посвящена наигрыванию тактических розыгрышей и отработке структуры игры. В завершение занятия игроки немного поупражнялись в пробитии одиннадцатиметровых ударов.

После утренней сессии сборники ненадолго вернулись в гостиницу, чтобы принять душ и пообедать. Сразу же после этого национальная команда выехала на аэродром в Малаге. Полет в Сараево длился около трех часов. Украинцы поселились в столице Боснии и Герцеговины. В распорядке дня сборной было еще два пункта – ужин и отдых.

Завтра, 20 марта, национальная команда проведет официальную тренировку на арене Билино Поле в городе Зеница, где и состоится матч 21 марта. Предматчевое занятие начнется 20 марта в 18:30 по киевскому времени. За полчаса до этого главный тренер сборной Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с медиа в конференц-зале стадиона.

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