ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию
Сине-желтые 21 марта проведут игру плей-офф квалификации Евро-2024
Сборная Украины прибыла в боснийский Сараево на матч плей-офф квалификации Евро-2024.
Утром команда провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.
Сине-желтые под руководством Сергея Реброва готовятся к игре отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.
Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.
ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию
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