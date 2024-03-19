Сборная Украины прибыла в боснийский Сараево на матч плей-офф квалификации Евро-2024.

Утром команда провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва готовятся к игре отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию