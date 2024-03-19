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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 22:30 | Обновлено 19 марта 2024, 23:47
1804
5

ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию

Сине-желтые 21 марта проведут игру плей-офф квалификации Евро-2024

19 марта 2024, 22:30 | Обновлено 19 марта 2024, 23:47
1804
5
ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию
УАФ

Сборная Украины прибыла в боснийский Сараево на матч плей-офф квалификации Евро-2024.

Утром команда провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва готовятся к игре отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Привет, Сараево. Сборная Украины прибыла на матч в Боснию

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Harun Bakircioğlu
Легкой прогулки не будет. Тот долбаный серб из штанов будет выпрыгивать, чтобы удовлетворить рашку.
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Первый Среди Равных
Брутально надеремо зад боснякам. Фора (-2,5) проходить на ізі. 
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ulefka
впевнені 0-2 і додому ухилянтів
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