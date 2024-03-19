Сборная Украины провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва готовятся к игре отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.

ВИДЕО. Их ждет Сараево. Сборная Украины отправилась из Испании в Боснию