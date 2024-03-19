Чемпионат Европы19 марта 2024, 17:05 |
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ВИДЕО. Их ждет Сараево. Сборная Украины отправилась из Испании в Боснию
Сине-желтые провели утреннюю тренировку в испанской Марбелье
19 марта 2024, 17:05 |
495
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Сборная Украины провела утреннюю тренировку в испанской Марбелье и отправилась в аэропорт Малаги, чтобы вылететь в Сараево.
Сине-желтые под руководством Сергея Реброва готовятся к игре отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной.
Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится в городе Зеница 21 марта в 21:45 по Киеву.
ВИДЕО. Их ждет Сараево. Сборная Украины отправилась из Испании в Боснию
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