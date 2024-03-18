В пятый день испанского сбора национальная команда Украины собралась в полном составе: утром в гостиницу сборной в Марбелью прибыли последние легионеры.

Роман Яремчук успел на начало завтрака, Сергей Сидорчук и Руслан Малиновский застали партнеров по окончании утренней трапезы, а вот Анатолий Трубин прибыл через час после этого, поэтому увидел ребят уже перед обедом.

Таким образом, все 28 игроков, вызванных Сергеем Ребровым на мартовский сбор, приехали на вечернюю тренировку, которая прошла на поле футбольного центра «Банус».

Программа работы не была одинаковой для всех. Футболисты, которые недавно играли и добирались в расположение сине-желтых – Руслан Малиновский, Артем Довбик, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук и Роман Яремчук – совершили пробежку и выполнили комплекс упражнений на восстановление мышц.

Виктор Цыганков, который получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава, сейчас работает индивидуально: по словам главного врача сборной Украины Романа Жолобайлюка, в восстановлении есть положительная динамика.

Основная часть игроков на вечерней тренировке выполняла тренерские задания, работая в рамках игровых серий над владением и контролем мяча, традиционно сборники отрабатывали пасинг. Трио голкиперов работало в полном составе под руководством тренера вратарей Рустама Худжамова. На теоретических занятиях уже начали разбирать тактическое построение сборной Боснии и Герцеговины, так что подготовка к полуфиналу плей-офф отбора Евро постепенно финализируется.

19 марта утром национальная команда проведет заключительную тренировку в Марбелье, после чего пообедает и поедет в аэропорт Малаги. К вечеру ожидается прибытие сборной Украины в столицу Боснии и Герцеговины – Сараево.

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Марбелье. Команда Реброва – в полном составе