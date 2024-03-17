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Сборная УКРАИНЫ
17 марта 2024, 23:59 |
547
0

ФОТО. Тренировка сборной. Прибыли Лунин и Довбик, уехали игроки молодежки

Утреннее занятие посетило немало украинцев, проживающих на юге Испании

17 марта 2024, 23:59 |
547
0
ФОТО. Тренировка сборной. Прибыли Лунин и Довбик, уехали игроки молодежки
УАФ

В воскресенье, 17 марта, расположение национальной сборной Украины покинули игроки молодежки, которые помогали главной команде страны в течение трех дней сбора.

Утром после завтрака Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Арсений Батагов и Валентин Рубчинский выехали в аэропорт Малаги, откуда вылетели в Стамбул, а затем в Анталью, где собирается команда U-21.

Игроки национальной сборной утром 17 марта провели возобновляемую тренировку, поскольку вчера состоялась интенсивная двусторонняя игра в высоком темпе, поэтому они получили серьезную физическую нагрузку. Сегодня же в программе работы находились велотренажеры и упражнения на восстановление мышц и выведение из них молочной кислоты.

Утреннее занятие посетило немало украинцев, проживающих сейчас на юге Испании, среди них было и много детей. По традиции сборники подошли к болельщикам и каждому уделили внимание: автографы и фотосессии вызвали искренний восторг у фанатов. Никто не остался без фотографий и подписи игрока или главного тренера национальной команды.

В обед к сборной присоединились Артем Довбик и Андрей Лунин, приехавшие на скоростной поезд из Мадрида. Поздним вечером прибудут Михаил Мудрик и Богдан Михайличенко.

Завтра, 18 марта, сине-желтые продолжат подготовку в испанской Марбелье.

ФОТО. Тренировка сборной. Прибыли Лунин и Довбик, поехали молодежные игроки.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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