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Чемпионат Европы
17 марта 2024, 03:15 | Обновлено 17 марта 2024, 03:26
340
0

Приехали Цыганков и Таловеров. Двусторонка сборной Украины в Марбелье

Сине-желтые провели вечернюю тренировку в формате двусторонней игры

17 марта 2024, 03:15 | Обновлено 17 марта 2024, 03:26
340
0
Приехали Цыганков и Таловеров. Двусторонка сборной Украины в Марбелье
УАФ

В субботу, 16 марта, к сборной Украины присоединились Максим Таловеров и Виктор Цыганков, и национальная команда под руководством Сергея Реброва провела тренировки в формате двусторонней игры. Суббота отличалась от предыдущего дня предварительного сбора. В этот раз сине-желтые не имели утренней тренировки, зато была интенсивная работа вечером.

В первой половине дня в лагерь команды прибыл защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров, накануне отыгравший 90 минут за свой клуб в матче австрийской бундеслиги против венского Рапида (0:0). Учитывая игровую нагрузку и перелет, Максим вечером ограничился пробежкой и миофасциальным релизом, наблюдая за двусторонней игрой.

Двухсторонняя состоялась в формате игровых серий. Игроки были поделены на две команды – «желтую» и «синюю». Во время остановок в игре тренерский штаб производил заметную ротацию внутри каждой из команд. Завершилась игра победой «желтой» команды – 2:0. В заключительном игровом отрезке отличились Александр Зинченко и Георгий Судаков, у которого получился классный удар в девятку со штрафного.

Двусторонняя игра была лишь этапом подготовки к полуфиналу плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. 17 марта расположение национальной команды покинут 6 игроков молодежной сборной, которые ответственно и упорно выполняли задачи тренерского штаба, обеспечивая процесс подготовки. Теперь ребята присоединятся к молодежке, которая в Турции начинает свой сбор перед отборочными матчами Евро-2025.

Через полчаса после того, как сборная вернулась с вечерней тренировки, в гостиницу прибыл полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков. Его одноклубник Артем Довбик в это же время в составе каталонцев противостоял в Мадриде «Хетафе» в поединке испанской Ла Лиги, закончившемся поражением команды украинцев со счетом 0:1. Артем, а также еще один легионер из Испании, Андрей Лунин, сыгравший в субботу полный матч «Осасуна» – «Реал» (2:4), присоединятся к сборной 17 марта. А Роман Яремчук из «Валенсии», как и остальные легионеры, дополнит состав сине-желтых 18 марта, на следующий день после поединка своего клуба.

ВИДЕО. Двусторонняя игра сборной Украины в Марбелье

ФОТО. Двусторонняя игра сборной Украины в Марбелье

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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