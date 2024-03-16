ВИДЕО. День сборной Украины. Две тренировки, приезд Забарного и Миколенко

Первый полноценный день испанского сбора, 15 марта, национальная сборная Украины начала с утренней тренировки на поле футбольного центра «Банус».

Этот тренировочный комплекс очень популярен среди известных европейских команд, часто проводящих в Марбелье свои сборы. Основная его ценность – это отличное качество газона, которое приумножают идеальные для футбола климатические условия юга Испании. В 11:00 утра температура уже +17, а через два часа воздух уже прогревается до 20–21 градусов, и это в марте. Контраст с украинскими широтами ощутим.

Утреннее занятие сине-желтые начали с пробежки и упражнений на пасинг и контроль мяча. После этого тренерский штаб уделил внимание комбинациям с завершением атак и работе во время прессинга.

Сразу после обеда к национальной команде присоединились два легионера из Англии. Виталий Миколенко прибыл из португальского Фару, где у его «Эвертона» был тренировочный сбор во время паузы в Английской Премьер-лиге.

Илья Забарный прилетел из Лондона: матч его «Борнмута» с «Вулверхэмптоном» перенесен из-за участия волков в четвертьфинале Кубка Англии. Оба игрока были очень рады видеть друзей из сборной, и эта радость была взаимной.

Учитывая длительную дорогу и участие в тренировках своих клубов, оба защитника вечером совершили пробежку вокруг поля, подкрепив ее миофсциальным релизом (расслабление мышц и фасций) с помощью роллов. Вся команда во время вечерней тренировки выполняла задачи тренерского штаба. Основная часть работы была посвящена тактике и наигровке структуры игры.

16 марта сборная Украины продолжит работу на тренировочных сборах в Марбелье.

ВИДЕО. День сборной Украины. Две тренировки, приезд Забарного и Николенко

ФОТО. Тренировка сборной Украины в испанской Марбелье, 15 марта