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Сборная УКРАИНЫ
15 марта 2024, 04:30 | Обновлено 15 марта 2024, 04:40
46
0

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Марбелью и провела первую тренировку

Александр Зинченко прилетел из Лондона раньше и встретил партнеров

15 марта 2024, 04:30 | Обновлено 15 марта 2024, 04:40
46
0
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Марбелью и провела первую тренировку
УАФ

14 марта дня самолет со сборной Украины по футболу приземлился в Малаге, на юге Пиренейского полуострова.

Из аэропорта сине-желтые преодолели автобусом еще около 50 км, после чего разместились в отеле в Марбелье.

Здесь команду уже ждал Александр Зинченко, который утром прилетел из Лондона, став первым из присоединившихся к сбору легионеров.

Вечером национальная команда провела первую тренировку на полях футбольного центра «Марбелья».

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Марбелью и провела первую тренировку

Состав сборной Украины по футболу

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все – «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон», Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба – «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба – СК «Днепр-1»), Александр Зинченко (Арсенал Лондон, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).

Нападающие: Артем Довбик (Жирона, Испания), Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Даниил Сикан (Шахтер Донецк), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резерв: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба – «Шахтер» Донецк).

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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