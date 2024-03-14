Выехав накануне вечером поездом из Киева, делегация сборной Украины во главе с главным тренером Сергеем Ребровым в четверг, 14 марта, рано утром прибыла в Перемышль.

Вместе с футболистами Динамо и Днепра-1 из столицы отправились и шесть игроков молодежной сборной Украины, призванных помочь национальной команде во время проведения тренировочного сбора.

Из Перемышля сине-желтые уже традиционно переехали автобусом в международный аэропорт Жешува. Там к команде присоединилась когорта игроков, вызванных из донецкого «Шахтера». Горняки во вторник сыграли матч УПЛ во Львове, а в среду вечером переехали в Жешув, где переночевали перед отлетом.

Полет из Жешува в Малагу длился 3,5 часа, поэтому в 14:52 по европейскому времени самолет со сборной Украины на борту приземлился на юге Пиренейского полуострова.

Из аэропорта сине-желтые преодолели автобусом еще около 50 км за 35 минут, после чего разместились в отеле. Здесь команду уже ждал Александр Зинченко, который утром прилетел из Лондона, став первым из присоединившихся к сбору легионеров.

Матч лондонского Арсенала с Челси в АПЛ перенесен в связи с четвертьфинальным поединком Кубка Англии Челси – Лестер, который состоится 17 марта. Михаил Мудрик прибудет в лагерь сборной уже после этой игры.

Вечером национальная команда проводит первую тренировку на полях футбольного центра «Марбелья».

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию, там ее встретил Зинченко