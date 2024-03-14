Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины в Марбелье начала подготовку к плей-офф отбора Евро-2024
Чемпионат Европы
14 марта 2024, 21:15 | Обновлено 14 марта 2024, 21:22
363
0

Сборная Украины в Марбелье начала подготовку к плей-офф отбора Евро-2024

Команда Реброва 21 марта сыграет полуфинал против боснийской сборной

14 марта 2024, 21:15 | Обновлено 14 марта 2024, 21:22
363
0
Сборная Украины в Марбелье начала подготовку к плей-офф отбора Евро-2024
УАФ

14 марта национальная команда Украины приступила к тренировочному сбору в испанской Марбелье. Оттуда сборная под руководством Сергея Реброва отправится в Боснию и Герцеговину, чтобы уже 21 марта сыграть первый матч за выход на чемпионат Европы.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал: «Впереди важные матчи не только с футбольной точки зрения. Сейчас сборная – голос Украины в Европе, возможность напоминать о нашей войне, о смелости украинского народа и необходимости международной поддержки. Хороший пример старшим коллегам подала юношеская сборная U-17, вышедшая на Евро-2024 два дня назад. Мы верим в команду и желаем побед!»

Главный тренер сборной Сергей Ребров: «Национальная команда не собиралась почти четыре месяца. Поэтому для ребят очень важно встретиться и снова увидеть друг друга. А пока не приедут легионеры, для полноценного тренировочного процесса мы пригласили шестерых футболистов молодежки: Руслана Нещерета, Константина Овчаренко, Назария Волошина, Арсения Батагова, Валентина Рубчинского и Олега Очеретько. Мы сделаем все возможное, чтобы показать результат, которого ждет Украина».

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.

По теме:
ВИДЕО. Путь в Испанию. Как сборная Украины провела последние 24 часа
Вскоре пройдет первое заседание Ассамблеи регионов УАФ. Какие задачи?
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина перелет Андрей Шевченко учебно-тренировочные сборы фото
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Футбол | 14 марта 2024, 00:11 2
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии
Ребров рассказал, сможет ли Цыганков сыграть за сборную против Боснии

Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»

Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Футбол | 14 марта 2024, 13:16 1
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной

Они покинут лагерь сборной, когда к команде смогут присоединиться легионеры

Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А
Футбол | 14.03.2024, 16:14
Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А
Агент Судакова рассказал о возможном трансфере в топ-клуб Серии А
Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Футбол | 14.03.2024, 20:01
Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Астон Вилла – Аякс. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 06:15
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
12.03.2024, 16:29
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем