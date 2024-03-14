Сборная Украины в Марбелье начала подготовку к плей-офф отбора Евро-2024

14 марта национальная команда Украины приступила к тренировочному сбору в испанской Марбелье. Оттуда сборная под руководством Сергея Реброва отправится в Боснию и Герцеговину, чтобы уже 21 марта сыграть первый матч за выход на чемпионат Европы.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал: «Впереди важные матчи не только с футбольной точки зрения. Сейчас сборная – голос Украины в Европе, возможность напоминать о нашей войне, о смелости украинского народа и необходимости международной поддержки. Хороший пример старшим коллегам подала юношеская сборная U-17, вышедшая на Евро-2024 два дня назад. Мы верим в команду и желаем побед!»

Главный тренер сборной Сергей Ребров: «Национальная команда не собиралась почти четыре месяца. Поэтому для ребят очень важно встретиться и снова увидеть друг друга. А пока не приедут легионеры, для полноценного тренировочного процесса мы пригласили шестерых футболистов молодежки: Руслана Нещерета, Константина Овчаренко, Назария Волошина, Арсения Батагова, Валентина Рубчинского и Олега Очеретько. Мы сделаем все возможное, чтобы показать результат, которого ждет Украина».

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.