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Чемпионат Европы
14 марта 2024, 18:50 | Обновлено 14 марта 2024, 18:55
1283
0

ФОТО. Сборная Украины из Жешува самолетом отправилась в Малагу

Команда Сергея Реброва проведет учебно-тренировочные сборы в Испании

14 марта 2024, 18:50 | Обновлено 14 марта 2024, 18:55
1283
0
ФОТО. Сборная Украины из Жешува самолетом отправилась в Малагу
УАФ

14 марта сборная Украины по футболу прибыла в аэропорт польского Жешува, откуда отправилась самолетом дальше в испанскую Малагу.

сборной Украины по футболу в тренировочном процессе будут временно помогать игроки молодежки. Для обеспечения полноценного тренировочного процесса с первой командой будут заниматься шесть футболистов молодежной сборной: Руслан Нещерет, Константин Овчаренко, Назарий Волошин, Арсений Батагов, Валентин Рубчинский и Олег Очеретько.

Днем ранее, 13 марта, сборная Украины вечерним поездом отправилась из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье. Перед поездкой игроки и представители тренерского штаба сине-желтых встретились с прессой на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Сборная Украины из Жешува самолетом отправилась в Малагу

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Украинская ассоциация футбола Босния и Герцеговина - Украина перелет
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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