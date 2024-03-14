ФОТО. Сборная Украины из Жешува самолетом отправилась в Малагу
Команда Сергея Реброва проведет учебно-тренировочные сборы в Испании
14 марта сборная Украины по футболу прибыла в аэропорт польского Жешува, откуда отправилась самолетом дальше в испанскую Малагу.
сборной Украины по футболу в тренировочном процессе будут временно помогать игроки молодежки. Для обеспечения полноценного тренировочного процесса с первой командой будут заниматься шесть футболистов молодежной сборной: Руслан Нещерет, Константин Овчаренко, Назарий Волошин, Арсений Батагов, Валентин Рубчинский и Олег Очеретько.
Днем ранее, 13 марта, сборная Украины вечерним поездом отправилась из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье. Перед поездкой игроки и представители тренерского штаба сине-желтых встретились с прессой на Центральном железнодорожном вокзале столицы.
Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.
ФОТО. Сборная Украины из Жешува самолетом отправилась в Малагу
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