14 марта сборная Украины по футболу прибыла в аэропорт польского Жешува, откуда отправилась самолетом дальше в испанскую Малагу.

сборной Украины по футболу в тренировочном процессе будут временно помогать игроки молодежки. Для обеспечения полноценного тренировочного процесса с первой командой будут заниматься шесть футболистов молодежной сборной: Руслан Нещерет, Константин Овчаренко, Назарий Волошин, Арсений Батагов, Валентин Рубчинский и Олег Очеретько.

Днем ранее, 13 марта, сборная Украины вечерним поездом отправилась из Киева в Перемышль, а уже 14 марта начнет тренировочный процесс в испанской Марбелье. Перед поездкой игроки и представители тренерского штаба сине-желтых встретились с прессой на Центральном железнодорожном вокзале столицы.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.

ФОТО. Сборная Украины из Жешува самолетом отправилась в Малагу