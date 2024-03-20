Летняя сказка. В Германии судят топ-чиновников, организовывавших ЧМ-2006

Почти 18 лет назад на полях Германии состоялся розыгрыш восемнадцатого чемпионата мира по футболу. Этот турнир все еще остается единственным, участие в котором принимала сборная Украины по футболу – «сине-желтые» в статусе абсолютного дебютанта и под руководством Олега Блохина тогда забрались аж в четвертьфинал, где уступили национальной команде Италии. И пускай большинство экспертов, журналистов и болельщиков отмечали высочайший уровень организации, на котором был проведен Мундиаль, в самой Германии к этому турниру все еще есть немало вопросов – особенно у тамошних, как их принято называть, «компетентных органов».

4 марта нынешнего года в окружном суде Франкфурта-на-Майне начался процесс по делу, которое в немецкой прессе принято называть не иначе как «Летняя сказка». Судебное разбирательство началось с оглашения обвинений троим бывшим высокопоставленным чиновникам Немецкого футбольного союза по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Под прицелом следователей прокуратуры оказались действительно фигуры топ-величины. Это бывшие президенты Немецкого футбольного союза Тео Цванцигер (пребывал на должности с 8 сентября 2006 года по 2 марта 2012 года, а ранее являлся исполнительным директором организации) и Вольфганг Нирсбах (был на должности с 2 марта 2012 года по 9 ноября 2015 года), а также бывший генеральный секретарь организации Хорст Шмидт.

Всех троих подозревают в том, что они подали фальшивые налоговые декларации, связанные с организацией и проведением ЧМ-2006. В результате следствие установило, что произошла неуплата корпоративных, торговых налогов и налога с продаж, а также надбавки солидарности за 2006 год на сумму более 13,7 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хорст Шмидт

В обвинительном заключении сказано, что комитет Немецкого футбольного союза, ответственный за организацию чемпионата мира в Германии, получил в 2005 году около 6,7 миллионов евро. Эти деньги чиновники в годовых финансовых отчетах списали по статье операционных расходов на культурные мероприятия и гала-концерт к чемпионату мира по футболу. Однако по факту, как установило следствие, ничего подобного так и не было организовано, а деньги в реальности пошли на совсем иные цели, из-за чего их нельзя относить к налоговым вычетам.

Фактически указанные средства были использованы для погашения кредита, который тогдашний председатель комитета Франц Беккенбауэр взял в частном порядке в 2002 году у предпринимателя Роберта Луи-Дрейфуса. На текущий момент ни первого, ни второго уже нет в живых. Беккенбауэр скончался 7 января нынешнего года, а Луи-Дрейфуса не стало еще в 2009-м.

«Обвиняемые знали о неверных налоговых декларациях», – говорится в обвинительном заключении. «Они также знали, что погашение частного кредита за счет оргкомитета имело бы налоговые последствия для Немецкого футбольного союза».

Зачем Беккенбауэр занимал деньги у Луи-Дрейфуса, и куда в итоге пошли эти средства, на текущий момент так и остается неясным. Немецким журналистам ранее в ходе специального расследования удалось установить, что деньги французского бизнесмена, которые у него взял Беккенбауэр, впоследствии оказались на счетах бывшего чиновника ФИФА и экс-президента Азиатской конфедерации футбола Мохаммеда бин Хаммама. И лишь через два с половиной года кредит был погашен – фактически за деньги Немецкого футбольного союза, полученные от ФИФА.

Примечательно, что история работы Мохаммеда бин Хаммама как футбольного функционера завершилась весьма плачевно. В 2011 году ФИФА запретила катарцу когда-либо заниматься профессиональной футбольной деятельностью, и хотя бин Хаммаму удалось отменить этот запрет через Спортивный арбитражный суд Лозанны, вскоре Международная федерация футбола опять подвергла Мохаммеда «анафеме» за выявленные при его работе «конфликты интересов». Впоследствии в ряде европейских СМИ появилась информация о том, что бин Хаммам участвовал в прямом подкупе чиновников футбольных ассоциаций других стран (преимущественно Азии и Африки) с целью проведения успешной кампании по избранию его президентом ФИФА, а также в аспекте выбора стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Что касается ЧМ-2006 и процесса «Летняя сказка», то это разбирательство имеет долгую историю: Франкфуртский окружной суд дважды в прошлом прекращал рассмотрения, в частности, из-за отсутствия достаточных улик и доказательств. Однако после жалоб со стороны прокуратуры Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне ныне возобновил разбирательство.

Getty Images/Global Images Ukraine. Вольфганг Нирсбах

Обвинения изначально предъявлялись и бывшему генеральному секретарю ФИФА Урсу Линси, которого подозревали в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Однако дело в отношении этого футбольного экс-функционера было прекращено в связи с уплатой штрафа. В настоящий момент Линси внесен стороной обвинения в список свидетелей по делу.

Адвокаты подозреваемых, в свою очередь, рассчитывают, что суд учтет слова почетного президента «Баварии» и одной из легенд немецкого футбола Ули Хенесса, которые тот произнес в сентябре 2020 года в интервью изданию Süddeutsche Zeitung. Тогда Хенесс не стал говорить прямо, но в целом дал понять, что знает, куда пошел кредит Луи-Дрейфуса: «Я точно знаю, что деньги не были использованы для покупки голосов. Рассказать об этом подробнее? Думаю, я не тот человек, чтобы вам это объяснять».

Сторона защиты уже раскритиковала возобновление судебного разбирательства в отношении Цванцигера, Нирсбаха и Шмидта. Один из адвокатов открыто призвал прекратить процесс, сославшись на разбирательство о мошенничестве в суде Швейцарии, которое было прекращено в 2021 году из-за истечения срока исковой давности. Согласно закону, никто не может быть осужден дважды по одному и тому же обвинению. Именно на этом и настаивают адвокаты обвиняемых, заявляя, что существует «неустранимое процессуальное препятствие». Но Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне обосновал возобновление разбирательства тем, что в деле были выдвинуты новые обвинения.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Цванцигер

В целом обвиняемые выглядят уверенными в своей правоте, особенно бравирует громкими заявлениями 78-летний Цванцигер.

«Как ни крути, а это коммерческие расходы. Все это ляжет на плечи судебной системы Гессена. У меня такое впечатление, что представители обвинения прекрасно знают, что они находятся на очень тонком льду и что все трое подсудимых в конечном итоге будут оправданы», – заявил Цванцигер в начале марта, когда суд приступил к началу слушаний.

Каким на самом деле будет решение Фемиды, пока неизвестно. Пауза в судебном разбирательстве пока взята до 28 марта, когда стороны вновь сойдутся и будут отстаивать свои позиции. Ожидается, что итоговое решение появится не ранее конца октября этого года.

Примечательно, что исход этого дела имеет прямое отношение к Немецкому футбольному союзу и его нынешним финансовым интересам. Дело в том, что еще в 2017 году налоговые органы Германии задним числом лишили объединение статуса некоммерческой организации за 2006 год. Таким образом, Немецкому футбольному союзу пришлось выплатить около 22,5 миллионов евро налоговой задолженности. Рассмотрение иска ассоциации против этого решения было приостановлено в финансовом суде Касселя до конца процесса по делу «Летней сказки», и будет иметь шанс на успех только в том случае, если Цванцигер, Нирсбах и Шмидт будут оправданы.