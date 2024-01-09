Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов…

Дидье Дешам остался один. Сначала ушел великий бразилец Марио Загалло, выигрывавший чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Теперь вот не стало лучшего немецкого футболиста в истории – Франца Беккенбауэра, провернувшего тот же трюк.

Больно осознавать, что с кончиной великих уходят и уходят эпохи. И остаются единицы, олицетворяющие настоящий, мужской, олдскульный и неглянцевый футбол.

Новость о смерти великого Кайзера озвучила его семья. «Мой муж и наш отец, Франц Беккенбауэр, мирно умер во сне, в окружении своей семьи». В конце этого короткого сообщения было сказано: «Мы просим вас горевать в тишине, и воздерживаться от любых вопросов».

Не сложно догадаться, что «любые» вопросы могут касаться исключительно причин смерти. Гениальному немцу было 78 лет – не критический возраст. Однако в последнее время он сильно болел.

Впервые о проблемах со здоровьем Кайзера стало известно в 2015-м. Тогда умер его сын Стефан. Франц перенес инфаркт. И с тех пор начал медленно угасать. Он перенес несколько операций на сердце. Добавились и другие болячки – болезнь Паркинсона и деменция. Чертовски прав был когда-то Де Голль, утверждавший, что старость – это большое кораблекрушение…

Однако все мы, весь футбольный мир, который если и не видел его вживую на поле или на тренерской скамье, но по любому все равно слышал о нем, будем помнить этого человека не прикованным к постели стариком, а элегантным, светлым и подтянутым футбольным Императором, изменившим навсегда не только немецкий футбол, но и футбол в целом.

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Сейчас трудно, практически невозможно представить, что когда-то были такие времена, что в Германии, конкретно – в Мюнхене – «Бавария» не была ни популярной, ни узнаваемой. Она стала таковой лишь с Беккенбауэром.

Франц является воспитанником «Мюнхена 1906» – известного в Баварии клуба в 50-60-х годах прошлого века. Но у этого клуба не было денег на развитие детской академии, и «Мюнхен 1906» договорился о передаче своих лучших воспитанников самому крутому на то время клубу из баварской столицы – «Мюнхену 1860». В числе других перейти к «60-м» должен был и Франц Беккенбауэр.

Но в очном матче между «06-ми» и «60-ми» играющий в нападении Франц получил от соперника кулаком в лицо. И после игры был настолько зол на соперников, что отказался переходить в более крутой «Мюнхен». Он с несколькими одноклубниками подался в «Баварию», амбиции которой тогда простирались не очень далеко (мягко говоря).

Родители Франца, узнав о таком решении сына, поначалу взбунтовались: как можно было «Мюнхен 1860» променять на какую-то там «Баварию»! Да и вообще, их сын должен был стать страховым агентом, зачем ему этот футбол. И, опять-таки, эта безродная «Бавария», которую даже не пригласили в Бундеслигу, организованную в 1963 году.

Но вскоре родители Франца заметно поостыли: их сын проявлял недюжинные футбольные способности. Франца заметили, и пригласили в молодежную сборную Германии.

Но дебют в немецкой молодежке мог и не состояться. Не по спортивным причинам. Одна молодая особа обвинила Беккенбауэра в «неподобающем поведении». Она была беременна от Франца, а он не собирался жениться. Обиженная девушка дошла до руководства немецкого футбола, добиваясь «бана» для Франца. Руководство поддержало молодую фрау, но за футболиста вступился главный тренер молодежки Крамер. Дескать, мы не должны потерять главную футбольную надежду Германии.

И надежду не потеряли.

А что касается Беккенбауэра и женщин…Они его любили. Он их тоже. Официально он был женат трижды, у него было пятеро детей. А сколько он был женат «не официально», одному ему известно.

Сыновья не пошли по стопам великого отца: футболистами не стали. Но все равно фамилия Беккенбауэр в немецком футболе осталась и после смерти великого Франца. Его внук Лука профессионально играет в футбол. Правда, не на высоком уровне. На пару-тройку этажей ниже: защищает цвета «Вакера» из Бурхгаузена.

Франц защищал цвета «Баварии» и сборной Германии. И там, и там он был капитаном. Стал вожаком в почти юном возрасте – в 23 года.

В это же время он выиграл свой первый чемпионат Германии. «Бавария» расправляла крылья, начинала длинный путь к статусу рекордмайстера. С 1972 по 1974 годы Франц вместе со своей командой трижды подряд становился чемпионом Германии. В эти же годы «Бавария» господствовала и в Кубке чемпионов. Добыв его три сезона подряд, мюнхенцы навсегда оставили этот приз в своем музее.

На уровне сборной Германии достижения Кайзера еще весомее. Его первый чемпионат мира – в 1966 году. Там, на полях Англии, Беккенбауэр был одним из лучших. Если быть точным – одним из двух лучших. Вторым после Бобби Чарльтона, сборная которого (Англия) и стала в итоге триумфатором Мундиаля. Немцы заняли второе место.

В 1972 году немцы выиграли чемпионат Европы, одолев в финале сборную СССР. Точнее, не одолев, а разгромив ее – 3:0.

По оценкам одного из моих старших коллег, видевшего ту игру по телевизору, ту сборную Германии невозможно было переиграть. Именно тот Бундестим он считает лучшей национальной командой в истории. А он, поверьте, многое повидал на своем веку.

В 1974 году немцы стали чемпионами мира, убрав в финале еще одну великую команду – Голландию во главе с Михелсом. И с Кройффом в составе. Тотальный футбол нидерландцев был уничтожен универсальным футболом Германии. И ключевую роль в этом футболе играл Кайзер.

Относительно этой клички – Кайзер. Есть две версии, и какая из них правильная – даже дотошные немцы не знают.

По одной версии, Беккенбауэр стал «Кайзером» после того, как сфотографировался в Австрии на фоне памятника императора Франца Иосифа. По второй версии, во время финального поединка Кубка Германии, в 1969 году, «Бавария» Франца играла против «Шальке». И Беккенбауэр полностью «съел» лидера «кобальтовых» Либуде, которого называли «Королем Вестфалии». Короля мог одолеть только Император. На немецкий манер – Кайзер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр

В 1972 и 1976 годах Беккенбауэр стал обладателем главной индивидуальной награды в мировом футболе – получил свои «Золотые мячи». Он до сих пор остается единственным защитником – двукратным обладателем этого трофея.

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За счет чего же Франц достиг таких немыслимых вершин? Он просто совершил революцию в тогдашнем футболе, полностью изменив функции либеро – свободного защитника.

Ранее футбольные амплуа были настоящим прокрустовым ложем для игроков. Если ты защитник, то должен играть именно в защите. И так далее.

Франц начинал нападающим. Но затем, еще в раннем возрасте, его перевели в полузащиту. Но и там он долго не задержался: был отправлен в центр защиты. Причем не на место центрбека, а на место либеро – последнего футболиста, располагавшегося перед голкипером.

Изначальная функция либеро – функция чистильщика. Но Франц эту функцию изменил и расширил. Значительно изменил и расширил. Он вдохновился игрой знаменитого итальянского защитника Факетти, действующего номинально на левом фланге защиты, но по сути выполняя функции бровочника, отвечающего фактически за весь левый фланг.

Беккенбауэр и в «Баварии», и в сборной Германии отвечал не только за позицию либеро. Он мастерски страховал партнеров, но благодаря феноменальному видению поля и технике начинал, разгонял атаки. А нередко и завершал их. Он стал первым защитником в тогдашнем футболе, значительно расширив «ареол» своего амплуа. По сути, в иерархии мирового футбола он до сих пор остается лучшим оборонцем. И вряд ли кто-то в ближайшее время сможет его подвинуть с Олимпа.

Немцы его боготворили. По-настоящему. Но и ненавидели его тоже по-настоящему, когда в 1977 году он за «длинным долларом» укатил в США, в «Космос», команду, за которую выступал его идол Пеле.

Кайзера клеймили на Родине за «предательство», перестали вызывать в сборную. В 1982 году он вернулся в Германию. Но уже не в «Баварию», а в «Гамбург», с которым тоже выиграл Бундеслигу. После провел еще один сезон в Штатах, а затем завершил карьеру.

Его сразу же позвали тренировать сборную Германии. Он долго не соглашался. Но все равно уступил под натиском. В 1986 он был одним из наставников Бундестим, хотя и не имел лицензии. На ЧЕ-1988 он уже официально возглавлял немецкую национальную команду. От него ждали чуда – победы на Евро. Но его команда уступила в полуфинале Голландии. И Франц в который раз ощутил на себе, что от любви к ненависти – всего один шаг. А то и меньше.

Тем не менее, ему удалось усидеть на своем посту. И не зря. В 1990 году Беккенбауэр во главе своей сборной стал чемпионом мира – первым в истории футбола человеком, выигравшим Мундиаль и в качестве футболиста, и в качестве тренера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Франц Беккенбауэр привел сборную Германии к победе на ЧМ-1990

Затем он недолгое время возглавлял «Баварию», выиграв с ней Кубок УЕФА и Бундеслигу.

Затем он долгие годы был почетным (и не по четным) президентом мюнхенского клуба, послом мюнхенского клуба в футбольном мире. Да и немецкого футбольного союза тоже.

Благодаря имени и усилиям Франца Германия в 2006-м выиграла тендер на право проведения ЧМ-2006. Хотя в той истории все-таки было что-то не совсем чисто: Кайзера обвиняли в коррупции.

А в 2016-м он был оштрафован комитетом по этике ФИФА за отказ сотрудничать в расследовании коррупции при получении Мундиалей россией и Катаром.

Но мы все равно запомним его за другое. За футбол. За вклад в футбол. За революцию в футболе. За превращение схоластической, в общем-то, игры в настоящее искусство.

Франц, мы горюем в тишине, и воздерживаемся от любых вопросов…