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Испания
19 марта 2024, 19:24 | Обновлено 19 марта 2024, 20:30
4790
7

Стали известны сроки возвращения Куртуа после очередной травмы

На восстановление бельгийцу понадобится минимум 6-7 недель

19 марта 2024, 19:24 | Обновлено 19 марта 2024, 20:30
4790
7
Стали известны сроки возвращения Куртуа после очередной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

По информации издания AS, сегодня на тренировке вратарь почувствовал сильную боль в правом колене и сразу вызвал врачей. После проведенных медицинских тестов был диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена. Сообщается, что для восстановления от такой травмы Тибо понадобится не менее 6-7 недель.

Куртуа должен был вернуться в состав «Реала» после перерыва на матчи сборных, а уже 31 марта должен был принять участие во внутреннем товарищеском матче «Реала».

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Источник Twitter
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Комментарии 7
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sergio_terry
Це операція та відновлення, яких 6 тижнів?
Мінімум пів року
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+3
anacreon
Ну от. А згадаймо скільки років тут нитики сиділи в коментарях і з розумним виглядом розповідали Луніну який він лох, треба йти кудись в Бетис чи куди візьмуть, бо він ніколи не буде грати. Але він терпів і дочекався свого шансу. І півроку основний воротар Реалу.
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+3
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MrStepanovM .
відновлюйся... не поспішай...візьміть з запасом...
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+3
ByrJIyckp
Яких 6-7 тижнів....мав таку травму в 29...до сих пір коліно не стабільне....я думаю в його випадку це закінчення профкар'єри...коліно для футболу це біда
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+2
ViAn
Сезон для Куртуа завершений. Одужання хлопцю і повернення до своєї форми. Але об'єктивно це буде вже наступного сезону. 
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+1
Первый Среди Равных
О, так Лунін присяде на баночку ще до кінця цього сезону.
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-4
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