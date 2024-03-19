Стали известны сроки возвращения Куртуа после очередной травмы

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа получил травму на тренировке во вторник.

По информации издания AS, сегодня на тренировке вратарь почувствовал сильную боль в правом колене и сразу вызвал врачей. После проведенных медицинских тестов был диагностирован разрыв внутреннего мениска правого колена. Сообщается, что для восстановления от такой травмы Тибо понадобится не менее 6-7 недель.

Куртуа должен был вернуться в состав «Реала» после перерыва на матчи сборных, а уже 31 марта должен был принять участие во внутреннем товарищеском матче «Реала».