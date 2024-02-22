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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 04:45 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:47
35
0

ВИДЕО. Названы претенденты на гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвала номинантов на лучший гол недели в ЛЧ

22 февраля 2024, 04:45 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:47
35
0
ВИДЕО. Названы претенденты на гол недели в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА представила номинантов на награду лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Среди претендентов пушечный выстрел Вендерсона Галено в ворота «Арсенала», точный удар от Роберта Левандовски, уверенная реализация момента Виктором Осимхеном.

Четвертым номинантом стал игрок дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален и его ювелирный выстрел в матче с ПСВ.

Результаты матчей ЛЧ на этой неделе:

  • 20.02. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
  • 20.02. 22:00. Интер (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0
  • 21.02. 22:00. Порту (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:0
  • 21.02. 22:00. Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

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Лига чемпионов Вендерсон Галено Роберт Левандовски Виктор Осимхен Дониелл Мален
Источник Sport.ua
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