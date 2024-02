ВИДЕО. Названы претенденты на гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА представила номинантов на награду лучший гол недели в Лиге чемпионов.

Среди претендентов пушечный выстрел Вендерсона Галено в ворота «Арсенала», точный удар от Роберта Левандовски, уверенная реализация момента Виктором Осимхеном.

Четвертым номинантом стал игрок дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален и его ювелирный выстрел в матче с ПСВ.

🇧🇷 Galeno with a beauty

🇵🇱 Precision from Lewy

🇳🇱 Malen powers home

🇳🇬 Turn & finish from Osimhen#UCLGOTW || @Heineken