ВИДЕО. Названы претенденты на гол недели в Лиге чемпионов
УЕФА назвала номинантов на лучший гол недели в ЛЧ
УЕФА представила номинантов на награду лучший гол недели в Лиге чемпионов.
Среди претендентов пушечный выстрел Вендерсона Галено в ворота «Арсенала», точный удар от Роберта Левандовски, уверенная реализация момента Виктором Осимхеном.
Четвертым номинантом стал игрок дортмундской «Боруссии» Дониелл Мален и его ювелирный выстрел в матче с ПСВ.
🇧🇷 Galeno with a beauty— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 21, 2024
🇵🇱 Precision from Lewy
🇳🇱 Malen powers home
🇳🇬 Turn & finish from Osimhen#UCLGOTW || @Heineken
Результаты матчей ЛЧ на этой неделе:
- 20.02. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
- 20.02. 22:00. Интер (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0
- 21.02. 22:00. Порту (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:0
- 21.02. 22:00. Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1
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