Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут выкупил форварда, игравшего за клуб в аренде
Англия
09 февраля 2024, 16:17 |
335
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут выкупил форварда, игравшего за клуб в аренде

Колумбиец Синистерра выступает за «вишень» с сентября 2023 года

09 февраля 2024, 16:17 |
335
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут выкупил форварда, игравшего за клуб в аренде
ФК Борнмут. Луис Синистерра

Английский «Борнмут» подписал полноценный контракт с колумбийским форвардом Луисом Синистеррой.

Футболист перешел в стан «вишень» из «Лидса» в последний день летнего трансферного окна 2023 года. Выступая на правах аренды, Синистерра провел за «Борнмут» 21 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

«Я действительно чувствую себя комфортно здесь, болельщики невероятные. Когда я пересекаюсь с ними на улице, они демонстрируют свою любовь. Я действительно счастлив здесь и настроен оптимистично на остаток сезона», – приводит слова Синистерры официальный клубный сайт.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник сборной Украины продолжит карьеру в Казахстане
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Украинским вратарем Реала интересовались Ювентус и Боруссия Д
Луис Синистерра Борнмут аренда игрока трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Борнмут
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Хоккей | 08 февраля 2024, 23:02 6
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе

Обыграли Южную Корею со счетом 4:0

Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 08 февраля 2024, 19:41 108
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций

В Париже определены контуры будущего турнира для сборных

«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
Футбол | 09.02.2024, 12:53
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
«УПЛ не рассматриваю». Вьюнник прокомментировал слухи о своем будущем
ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?
Футбол | 09.02.2024, 16:06
ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?
ПСЖ сделает отчаянное предложение, чтобы удержать Мбаппе. Сколько заплатят?
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Футбол | 08.02.2024, 17:13
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя
08.02.2024, 14:16 3
Бокс
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
Названа заработная плата игроков основного состава Полесья
07.02.2024, 18:47
Футбол
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 5
Бокс
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
07.02.2024, 16:35
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 5
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
08.02.2024, 17:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем