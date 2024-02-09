ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут выкупил форварда, игравшего за клуб в аренде
Колумбиец Синистерра выступает за «вишень» с сентября 2023 года
Английский «Борнмут» подписал полноценный контракт с колумбийским форвардом Луисом Синистеррой.
Футболист перешел в стан «вишень» из «Лидса» в последний день летнего трансферного окна 2023 года. Выступая на правах аренды, Синистерра провел за «Борнмут» 21 матч во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
«Я действительно чувствую себя комфортно здесь, болельщики невероятные. Когда я пересекаюсь с ними на улице, они демонстрируют свою любовь. Я действительно счастлив здесь и настроен оптимистично на остаток сезона», – приводит слова Синистерры официальный клубный сайт.
We're delighted to confirm the permanent signing of Luis Sinisterra ✍️— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 9, 2024
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