Серия пенальти для Руана и Монако. Сенсация в 1/8 финала Кубка Франции
Сыграны все поединки стадии и определены четвертьфиналисты
Французский топ-клуб Монако проиграл Руану в серии пенальти и выбыл из Кубка Франции.
В Кубке Франции сыграны все поединки стадии 1/8 финала и определены четвертьфиналисты.
В последней игре раунда понадобилась футбольная лотерея, в которой фортуна улыбнулась команде 3-го дивизиона.
В первом тайме на гол Фоларина Балогана с пенальти затем ответил Клеман Бассин на 45+5 мин.
У монегасков в серии пенальти не забили Фоларин Балоган и Магнес Аклиуш.
В 1/4 финала Кубка Франции вышли: ПСЖ, Ренн, Лион, Ницца, Страсбург (все – из Лиги 1), Валансьенн (D2), Руан (D3), Ле-Пюи (D4).
Кубок Франции. 1/8 финала
Руан – Монако – 1:1 (пен. 6:5)
Голы: Бассин, 45+5 – Балоган, 35 (пен)
Все результаты 1/8 финала
Our @coupedefrance adventure comes to an end.— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) February 8, 2024
We have the Derby de la Côte d'Azur to look forward to on Sunday 👊🇲🇨
1⃣-1⃣ #FCRASM pic.twitter.com/Iys9izoZVa
#FCRASM | 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵— FC Rouen 1899 (@FCRouen) February 8, 2024
ILS SONT IMMENSES !!!!!! 🔴⚪ On est en quarts de finale !!!!!! 😍😍😍😍😍😍
🤝Empruntis Rouen - @fbleuhnormandie - @MetropoleRouenN#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/RNBqiZ7l2G
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