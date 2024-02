Серия пенальти для Руана и Монако. Сенсация в 1/8 финала Кубка Франции

Французский топ-клуб Монако проиграл Руану в серии пенальти и выбыл из Кубка Франции.

В Кубке Франции сыграны все поединки стадии 1/8 финала и определены четвертьфиналисты.

В последней игре раунда понадобилась футбольная лотерея, в которой фортуна улыбнулась команде 3-го дивизиона.

В первом тайме на гол Фоларина Балогана с пенальти затем ответил Клеман Бассин на 45+5 мин.

У монегасков в серии пенальти не забили Фоларин Балоган и Магнес Аклиуш.

В 1/4 финала Кубка Франции вышли: ПСЖ, Ренн, Лион, Ницца, Страсбург (все – из Лиги 1), Валансьенн (D2), Руан (D3), Ле-Пюи (D4).

Кубок Франции. 1/8 финала

Руан – Монако – 1:1 (пен. 6:5)

Голы: Бассин, 45+5 – Балоган, 35 (пен)

Все результаты 1/8 финала

