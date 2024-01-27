Шахтер подписал бразильца, Клопп покинет Ливерпуль, бронза Дмитренко на ЧЕ
Главные новости за 26 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 января.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал второго бразильского хавбека в январе
Марлон Гомес перебрался в украинскую команду
1B. Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер
Алексей Сливченко – о новичке «горняков» из «Васко да Гама»
2A. ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом
Немец принял решение о своем будущем
2B. Юрген Клопп. Властелин сердец
Валерий Василенко надеется, что Юрген еще вернется
3A. Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут
Бристоль и Ноттингем, Шеффилд Уэнсдей и Ковентри также разошлись миром
3B. У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
«Челси» сыграл в сухую ничью с «Астон Виллой»
4A. Натан Аке принес победу Ман Сити над Тоттенхэмом в Кубке Англии
Горожане вышли в 1/8 финала национального кубка
4B. ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
Коуч «Ман Сити» прокомментировал матч 1/16 финала Кубка с «Тоттенхэмом»
5. Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Киевское «Динамо» 26 января сыграло первый матч в 2024 году
6. Группа функционеров получила расчет в УАФ
Шевченко, как и обещал, сократил количество вице-президентов
7A. Первая медаль Украины. Дмитренко – бронзовый призер ЧЕ-2024 в спринте
Украинка проиграла только двум спортсменкам из Норвегии
7B. Мандзын и Пидручный – в топ-20 спринта на чемпионате Европы
Победу одержал Антонен Гигонна
8A. Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Людмила и Алена Остапенко в двух сетах обыграли тандем Дабровски / Рутлифф
8B. Новак повержен. Синнер обыграл Джоковича и вышел в финал Aus Open 2024
Янник в 4 сетах обыграл лидера рейтинга АТР в полуфинале мейджора
8C. Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
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