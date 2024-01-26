Жертва бывшего. Почему Манчестер Юнайтед не сумел подписать Осимхена

Это сегодня 25-летний нигерийский форвард Наполи Виктор Осимхен является безоговорочной звездой европейского и мирового футбола, и тем футболистом, о таланте которого слышали, пожалуй, даже в самых отдаленных уголках земного шара. А вот летом 2019 года талант и возможности Осимхена еще не являлись настолько очевидными, чтобы в очередь за ним выстраивались сильные мира сего.

Сезон-2018/19 Виктор Осимхен на правах аренды из Вольфсбурга отыграл за Шарлеруа. В чемпионате Бельгии африканский форвард забил 19 мячей в 34 поединках, благодаря чему внимание на него обратили многие. Руководство Шарлеруа блестяще воспользовалось ситуацией и, оформив выкуп контракта футболиста у немецкого клуба за 3,5 миллиона евро (ровно в такую же сумму Вольфсбургу обошелся трансфер Осимхена из Нигерии в начале 2017 года), начало активные торги по Виктору. В итоге победителем из них вышел французский Лилль, согласившийся заплатить 22,4 миллиона евро. "Доги" прилично рисковали, ведь одно дело много забивать в чемпионате Бельгии, а другое – делать то же самое, но в одной из топовых европейских лиг, к числу которых, безусловно, принадлежит французская Лига 1.

Впрочем, уже по итогам сезона-2019/20 Осимхен доказал свою состоятельность, забив 13 мячей в 27 матчах за Лилль в чемпионате Франции. Этого, в совокупности с прежними заслугами Виктора в Шарлеруа, о которых, естественно, никто не забывал, оказалось более чем достаточно, чтобы в трансферную борьбу за нападающего уже всерьез включились "тяжеловесы" – топ-клубы Европы, или же те, кто всерьез претендует на это звание.

Летом 2020 года перед руководством Лилля возникла дилемма – пытаться удержать Осимхена, либо же получить от его потенциального перехода в другой клуб практически мгновенную выгоду, ведь заработать можно было в разы больше, чем "доги" ранее заплатили Шарлеруа, а значит риск оправдался! Одним из наиболее настойчивых претендентов на подписание Осимхена оказался Наполи, однако более чем серьезную конкуренцию представителю итальянской Серии А навязал Манчестер Юнайтед.

Тогдашний главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер подыскивал забивного нападающего для основного состава, и Осимхен ему виделся едва ли не оптимальной фигурой. Манчестер Юнайтед установил контакт с нигерийским футболистом, и тот был крайне воодушевлен перспективой поиграть на легендарном Олд Траффорд, а также в, пожалуй, сильнейшей национальной профессиональной футбольной лиге планеты – английской Премьер-лиге.

Казалось бы, переговоры Манчестер Юнайтед и Осимхена быстро приведут к положительному итогу, а перебить предложение Наполи для "красных дьяволов" и вовсе не составит серьезного труда. На Олд Траффорд уже начинали довольно потирать руки, предвкушая громкий и потенциально успешный трансфер, но буквально в один момент все пошло не так, а виной тому стал бывший футболист Манчестер Юнайтед…

Перед финальным раундом переговоров с Манчестер Юнайтед Осимхен решил поинтересоваться мнением своего земляка Одиона Игало, который на тот момент являлся действующим футболистом "красных дьяволов" и потенциальным конкурентом для Виктора. В МЮ Игало выступал на правах аренды из китайского Шанхай Шеньхуа, за год действия которой англичане в январе 2020 года заплатили 12 миллионов евро. Однако у Игало заиграть на Олд Траффорд так и не удалось, даже несмотря на то, что ранее этот форвард имел весьма успешный опыт выступлений в английской Премьер-лиге, так как с 2014 по 2017 годы выступал за Уотфорд, и в сезоне-2015/16 отличился впечатляющими 16 забитыми мячами в 35 матчах турнира в футболке "шершней".

Игало предупредил Осимхена, что тому, скорее всего, будет сложно завоевать место в основном составе Манчестер Юнайтед и высказал предположение, что истинная цель "красных дьяволов" заключается в том, чтобы как минимум поначалу продолжить развивать талант Виктора где-то за пределами Олд Траффорд, отправив новичка в другой клуб на правах аренды. Сложно сказать, чем руководствовался Одион, когда выдавал подобного рода рекомендации своему земляку – то ли желанием насолить боссам МЮ, которые так и не разглядели его потенциал; то ли стремлением обезопасить себя от еще одного конкурента, так как аренда Игало действовала еще полгода и нападающий, очевидно, продолжал надеяться, что "красные дьяволы" выкупят его контракт у китайцев; то ли искренним переживанием за будущую карьеру молодого соотечественника, так как Осимхен, в отличие от самого Одиона, на тот момент действительно находился практически в самом начале своей карьеры, и риск загубить ее уже на этом моменте выглядел весьма серьезным.

Как бы там ни было, а Осимхен абсолютно практично отнесся к совету Игало, и отдал предпочтение трансферу в Наполи. В Италии нападающему гарантировали стабильную игровую практику, и не обманули. В команде из Неаполя Осимхен действительно очень быстро почувствовал себя как рыба в воде. В первом же сезоне в рамках итальянской Серии А он забил 10 мячей в 24 поединках, после чего только продолжил прогрессировать. В сезоне-2021/22 на счету африканца было уже 14 голов в 27 матчах, а через год он и вовсе наколотил 26 мячей в ворота соперников в 32 встречах, став лучшим голеадором лиги и внеся колоссальную лепту в завоевание Наполи чемпионского титула – лишь третьего в истории клуба и первого после эпохи легендарного Диего Марадоны.

Getty Images. Виктор Осимхен

Что касается Манчестер Юнайтед, то англичанам летом 2020 года пришлось довольствоваться малым, а если точнее – трансфером на правах свободного агента уругвайца Эдинсона Кавани. 33-летний на тот момент нападающий провел далеко не лучший сезон-2019/20 в рядах Пари Сен-Жермен (4 гола в 14 матчах Лиги 1), и все чаще начал испытывать проблемы со здоровьем, не выдерживая колоссальных нагрузок и темпа на топовом уровне. В МЮ Кавани выдал в целом неплохой первый сезон (10 голов в 26 матчах АПЛ), но затем абсолютно провалился во втором (2 забитых мяча в 15 играх чемпионата) и прогнозируемо покинул Олд Траффорд.

Примечательно, что в Манчестер Юнайтед, очевидно, до сих пор продолжают активно следить и присматриваться к Виктору Осимхену. В феврале минувшего года английские СМИ сообщали, что нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик тен Хаг буквально требовал от руководства летом подписать ему топ-форварда, и в качестве приоритетной кандидатуры называл именно Осимхена. Но осуществить такого рода сделку семья Глейзеров нидерландцу так и не позволила, подписав также из итальянской Серии А молодого датчанина Расмуса Хойлунда из Аталанты за 74 миллиона евро. Стоимость трансфера Осимхена из Наполи на тот момент оценивалась вдвое дороже, и идти на существенное переписывание клубного рекорда по входящим сделкам, который все еще принадлежит Полю Погба (105 миллионов евро), Глейзеры так и не пожелали.

Возможно, в этой истории еще что-то может измениться таким образом, чтобы в конечном итоге Осимхен и Манчестер Юнайтед все-таки пересеклись в одной точке и попытались оказаться полезными друг для друга. Может быть, объединяющей фигурой сумеет выступить Джим Рэтклифф, который с недавних пор стал одним из совладельцев МЮ и куратором спортивного направления в клубе. Но пока в историю взаимоотношений "красных дьяволов" и Осимхена на правах разъединяющей обе стороны личности вошел именно Одион Игало – то ли недооцененный, то ли обиженный, то ли искренне переживавший за земляка…

Текст: meta.ua/sport