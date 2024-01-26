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Australian Open
26 января 2024, 15:06 | Обновлено 26 января 2024, 15:16
3605
4

Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024

Александр Зверев не удержал преимущество в поединке с Даниилом Медведевым

26 января 2024, 15:06 | Обновлено 26 января 2024, 15:16
3605
4
Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

26 января состоялись матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Во второй встрече двукратный финалист турнира Даниил Медведев (№3 ATP) обыграл немца Александра Зверева (№6 ATP), который до этого остановил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса.

Australian Open. 1/2 финала
Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3

Это была 19-я встреча теннисистов. Немец проиграл 12-й поединок. Любопытно, что это была всего первая встреча теннисистов на турнирах Grand Slam.

Отметим, что в финале US Open 2020 Зверев тоже вел со счетом 2:0 по сетам, но проиграл Доминику Тиму.

Это был четвертый случай в карьере Медведева, когда он сумел отыграться, проиграв два первых сетах. Еще 15 таких матчей он проиграл.

Медведев в финале сразится с итальянцем Янником Синнером, который добыл историческую победу над Новаком Джоковичем.

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Александр Зверев Даниил Медведев Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kamon
3 матч в 5 сетах выиграть, тут явно что-то нечистое и притом до Ао не провёл ни одного турнира, ну ничего надеюсь Синнер 3-0 вынесет кремлёвского 
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+3
Kamon
Медведев под допингом 100 процентов, потом будет извиняться как Шарапова 
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+2
Kuzyavr
Ех, опустив руки Звєрєв після програного тайбрейку.
А про бомжа нема що казати, бісить...
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+1
Ekvato
Було Звєрєву Алькараса не вибивати...
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+1
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