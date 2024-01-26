Камбэк с 0:2 по сетам. Стал известен второй финалист Australian Open 2024

26 января состоялись матчи 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Во второй встрече двукратный финалист турнира Даниил Медведев (№3 ATP) обыграл немца Александра Зверева (№6 ATP), который до этого остановил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса.

Australian Open. 1/2 финала

Даниил Медведев – Александр Зверев (Германия) – 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3

Это была 19-я встреча теннисистов. Немец проиграл 12-й поединок. Любопытно, что это была всего первая встреча теннисистов на турнирах Grand Slam.

Отметим, что в финале US Open 2020 Зверев тоже вел со счетом 2:0 по сетам, но проиграл Доминику Тиму.

Это был четвертый случай в карьере Медведева, когда он сумел отыграться, проиграв два первых сетах. Еще 15 таких матчей он проиграл.

Медведев в финале сразится с итальянцем Янником Синнером, который добыл историческую победу над Новаком Джоковичем.