Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Александр Зверев неожиданно выбил из борьбы одного из фаворитов
24 января состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Двукратный финалист Даниил Медведев в пяти тяжелых сетах сумел остановить 9-го сеяного Хуберта Хуркача.
В заключительном матче этой стадии встречались второй сеяный Карлос Алькарас и шестая ракетка турнира Александр Зверев. Победу одержал немец.
Australian Open. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [3] – Хуберт Хуркач [9] – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4
Australian Open. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Янник Синнер [4]
Даниил Медведев [3] – Александр Зверев [6]
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