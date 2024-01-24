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  4. Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Australian Open
24 января 2024, 16:19 |
1432
5

Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024

Александр Зверев неожиданно выбил из борьбы одного из фаворитов

24 января 2024, 16:19 |
1432
5
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

24 января состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Двукратный финалист Даниил Медведев в пяти тяжелых сетах сумел остановить 9-го сеяного Хуберта Хуркача.

В заключительном матче этой стадии встречались второй сеяный Карлос Алькарас и шестая ракетка турнира Александр Зверев. Победу одержал немец.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [3] – Хуберт Хуркач [9] – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4
Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4

Australian Open. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Янник Синнер [4]
Даниил Медведев [3] – Александр Зверев [6]

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Александр Зверев Даниил Медведев Уго Умбер Новак Джокович Янник Синнер Хуберт Хуркач Карлос Алькарас (теннисист) Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
Алькарас, безумовно, розчарування дня. Перші два сети взагалі були жалюгідні.
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+3
Viktor Tsimakouridze
,самошедший мач
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-1
1812
Медведь со Зверем сразятся в полуфинале,супер!!!
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Обсервер Влад
Тваринов щось підозріло розігрався
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-3
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