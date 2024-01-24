Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024

24 января состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине сетки мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Двукратный финалист Даниил Медведев в пяти тяжелых сетах сумел остановить 9-го сеяного Хуберта Хуркача.

В заключительном матче этой стадии встречались второй сеяный Карлос Алькарас и шестая ракетка турнира Александр Зверев. Победу одержал немец.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [3] – Хуберт Хуркач [9] – 7:6(4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4

Александр Зверев [6] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4

Australian Open. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Янник Синнер [4]

Даниил Медведев [3] – Александр Зверев [6]