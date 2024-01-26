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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 12:42 | Обновлено 26 января 2024, 13:07
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Кони, переправа и Металлист 1925

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о перспективах радикально обновленных «1925-х»

26 января 2024, 12:42 | Обновлено 26 января 2024, 13:07
939
2
Кони, переправа и Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Эти два события случились практически одновременно: «Металлист 1925» проиграл пять поединков подряд в чемпионате и опустился впритык к зоне переходных матчей, и информация о том, что харьковский клуб в весенней части сезона будет возглавлять Виктор Скрипник.

Вряд ли они взаимосвязаны, эти два события. Но общее в них что-то действительно было.

***

В сентябре прошлого года в харьковском клубе произошла смена собственника. Новым инвестором «25-х» стал Владимир Носов – бизнесмен, основатель и главный исполнительный директор криптобиржи WhiteBIT, которая является официальным спонсором национальной сборной Украины и «Барселоны».

С первых дней прихода в харьковский клуб Носов задекларировал невмешательство в дела первой команды. Дескать, на переправе коней менять не будем. А вот после переправы – вполне возможно.

Спустя два месяца Носов стал президентом клуба, в этом раз задекларировав работу над созданием «современного, конкурентоспособного и успешного» клуба.

Понятное дело, что для достижения амбициозных планов нужны соответствующие инструменты. Нужны люди.

Нужен, в первую очередь, квалифицированный тренер, вокруг которого можно выстраивать конкурентный коллектив.

При всем уважении к Олегу Голодюку, возглавлявшему харьковскую команду в осенней части сезона (наряду с Эдмаром), считать его способным вывести «25-х» на качественно новый уровень не получится при всем желании.

Как бы то ни было, но тандем наставников «Металлиста 1925» за отведенное им время так и не сумел проявить себя. Хотя и время, и шансы у них были. Да, на Эдмара в итоге нашлись «покупатели» в Казахстане, но вряд ли это большой шаг в карьерной лестнице.

В общем, было понятно, что после зимних каникул у харьковчан будет новый тренер. Надо же как-то вытаскивать команду из болота, делать хоть что-то, чтобы изменить статус самой слабой защиты в УПЛ (пропустили 28 мячей).

«Металлист 1925» в этом плане не стал изобретать велосипед. Клуб ухватился за то, что лежит на поверхности. Виктор Скрипник определенно устал от постоянного «квеста» в Полтаве, Полтава определенно жаждала разгрузить платежную ведомость, поэтому тренер без проблем оставил «Ворсклу». Хоть и сказал на прощание, что «было немного жаль оставлять команду».

Поговаривали, что харьковчане перед Скрипником контактировали с Мельгосой и Висенте Гомесом, однако, насколько мне известно, новый президент «Металлиста 1925» очень хотел пригласить на тренерский мостик именно Скрипника. Он его и пригласил.

Виктор Анатольевич признался чуть позже, что не мог отказать харьковскому клубу, ибо «не хочется смотреть, как где-то что-то развивается, но без тебя».

Как по мне, то именно в этих словах – ключевая причина, побудившая Скрипника к переезду. По моей информации, он действительно будет получать на новом рабочем месте меньше, чем ему прописали в «Ворскле». Однако есть одно большое «но». Свою зарплату в Полтаве ему приходилось ждать месяцами, к тому же из-за серьезных проблем у главного инвестора «Ворсклы» Жеваго назвать сейчас полтавскую команду амбициозным и развивающимся проектом не получится.

Скрипник все это понимал, как никто другой. С его-то футбольным интеллектом…Вот он и сыграл на опережение, резонно полагая, что из полтавской команды он уже выжал все, что можно. А с харьковской все только начинается.

Тем более, что, по словам генерального директора харьковского клуба Андрея Неделина, кредит доверия новому главному тренеру – «неограниченный», полномочия делегируются «самые широкие». И все это – для того, чтобы достичь «новых, до этого не виданных горизонтов».

Хотя прагматичный Скрипник ответил по-своему. Дескать, главная задача команды на вторую часть сезона – избежать участия в «валидольных матчах». Хотя тут, как раз, все понятно: тертый калач Скрипник просто лишний раз перестраховывается.

Ну а дальше началось самое интересное. То, что Скрипник не хотел, чтобы происходило без него.

***

По неофициальной, но вполне достоверной информации, на 2024 год бюджет «Металлиста 1925» был существенно увеличен. Он вырос примерно на полтора миллиона долларов. В нынешних условиях УПЛ это хорошая цифра.

То, что дела в клубе пошли вверх, говорит хотя бы тот факт, что «Металлист 1925» готовится к возобновлению весенней части чемпионата не на Закарпатье и даже не в Турции, а в Испании. Сейчас немногие из наших клубов могут позволить себе такую роскошь.

А потом настал черед и Скрипника «ходить лошадью», демонстрируя свое тренерское чутье и прозорливость.

Следом за тренером из «Ворсклы» в «Металлист 1925» перебрался ключевой полузащитник Владлен Юрченко.

ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Ахиллесовой пятой «25-х» является оборона, поэтому не удивительно, что новый тренерский штаб работает именно в этом направлении. За Юрченко харьковчане подписали голкипера «Горняка-Спорт» Ярослава Проценко.

Осталось уладить формальности и относительно трансфера Дениса Гармаша, инициатором которого выступил непосредственно Скрипник.

Можно не сомневаться, что новые лица в «Металлисте 1925» до начала возобновления сезона еще обязательно появятся, и весной команда будет существенно отличаться от той, что была на старте. Харьковчане активно интересуются Имерековым, Булезой и Нагнойным. Могут оказаться в команде и Кулач с Ковталюком.

Это то, что уже стало достоянием «общественности». А сколько еще всего, чего мы не знаем, и даже не догадываемся.

В свою очередь, некоторые (а может и многие) игроки вскоре могут покинуть «Металлист 1925». В статусе тех, кто не соответствует высоким амбициям. И это касается не только ветеранов Мартынюка и Ткачука. «Будет больно» и другим, более молодым, на которых тренерский штаб в дальнейшем не будет рассчитывать.

Лично я не сомневаюсь, что Скрипнику удастся достаточно оперативно сколотить приличную банду. Благо, что подходящей «рабочей силы» сейчас можно найти достаточно. И «сила» эта, не особо балованная нынешними финансовыми реалиями УПЛ, с благодарностью набросится на новый финансовый импульс. Да и Скрипник сам по себе все еще является притягательным фактором.

В общем, «скучно точно не будет», как заверил гендир клуба Неделин.

Но получится ли у Скрипника сотоварищи стартовать из места в карьер – сказать сложно. Потому что «Металлисту 1925» предстоит не просто перезагрузка, а фактически работа с нуля. С чистого листа, ведь у той команды, которую возглавляли Голодюк с Эдмаром, толком и хребта не было. Нужно это все выстраивать, выращивать, исправлять, учась лишь на собственных ошибках.

Сейчас в «Металлисте 1925» все еще продолжается период эйфории, эмоций, ожиданий и чаяний. А вот когда начнется настоящая работа, когда начнется борьба за выживание, за место под солнцем, тогда и будем иметь основания для более глубоких выводов, для более глубокого анализа деятельности обновленного харьковского клуба.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Gargantua
ну теперь 1925 это богатенький Буратино
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