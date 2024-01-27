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Англия
27 января 2024, 06:30 | Обновлено 27 января 2024, 06:42
1692
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ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»

Коуч «Ман Сити» прокомментировал матч 1/16 финала Кубка с «Тоттенхэмом»

27 января 2024, 06:30 | Обновлено 27 января 2024, 06:42
1692
0
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гвардиола и Клопп

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал матч 1/16 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (1:0):

«Судя по статистике и тому, как мы играли, я очень доволен. Сегодня мы выступили невероятно хорошо. Все меня радовало, от 1-й до 90+5-й минуты. Мы пытаемся защитить титул, и играть здесь сложно. Мы много создаем в каждой игре и проявляем смелость с мячом или без него, поэтому я очень доволен.

Гол Натана Аке? У него невероятный темп при игре со стандартов и в атаке, и это один из его лучших навыков.

Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона? Он абсолютно невероятный тренер. Я не знаю его близко, но он также невероятный человек. У меня было ощущение, что он тоже покидает и нас в «Манчестер Сити», поскольку «Ливерпуль» был нашим главным соперником в эти годы.

Его будет не хватать в АПЛ, лично я буду скучать. Но я рад, потому что без него я буду спать немного лучше в ночь перед игрой с «Ливерпулем»! Но я желаю ему всего наилучшего. Он не признает этого, но он вернется назад.

Все тренеры будут чувствовать усталость, когда проработаешь много лет, я это чувствую. Я чувствовал это в «Барселоне», поэтому я полностью его понимаю».

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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