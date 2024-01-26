26 января на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 4-го раунда Кубка Англии, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда стоит перед непростой задачей: прибавить после неудач прошлого розыгрыша, причем сделать это без многолетнего лидера, Кейна. Харри летом уехал за трофеями в Баварию. Сейчас, к слову, приходится обходиться еще и без нынешнего капитана, Сона - тот уехал играть за сборную Японии в Кубке Азии. Так что очень вовремя для шпор расписание сезона стало не таким загруженным. В этом месяце пока что прошли в предыдущем раунде кубка Бернли и оформили 2-2 в рамках Английской Премьер-Лиги на поле Манчестер Юнайтед, последовательно отвечая на пропущенные голы. Кстати, ничейный гол был забит Бетанкуром с передачи зимнего новичка, Тимо Вернера, которого арендовали у РБ Лейпциг. Немец смог достойно дебютировать после возвращения в Лондон, и намерен продолжить. На него всерьез рассчитывают, ведь подопечные Постекоглу ведут упорную борьбу за финиш в топ-4, и конкуренция очень плотная.

Манчестер Сити

Клуб в прошлом году достиг вершины. Тот результат, требл, невозможно превзойти, только повторить. Впрочем, команда уже после летних каникул пополнила список трофеев, впервые в истории выиграв Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. На внутренней арене при этом не все так благополучно. Даже в АПЛ был неудачный отрезок, что стоил лидерства и заставил Гвардиолу публично рассуждать о плюсах новых вызовов. Там, впрочем, получилось частично отвоевать позиции: после 20 туров выше остается только Ливерпуль, у которого на 2 очка больше. При этом подопечные Пепа безвольно проиграли Суперкубок Арсеналу и вылетели рано из Кубка Лиги, уступив там Ньюкаслу. Будет ли более серьезным настрой на оставшийся турнир?

Статистика личных встреч

Горожане выиграли у Хотспурс только 1 поединок из 5 последних - как раз год назад, в январе. В этом сезоне Постекоглу свел встречу с Гвардиолой к 3-3.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы горожан. Но не факт, что сторонам, особенно с учетом ситуации в АПЛ, так уж важен этот поединок. Тут ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,666).