Кубок Англии
26.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Англия26 января 2024, 23:59 | Обновлено 27 января 2024, 00:09
100
0
Натан Аке принес победу Ман Сити над Тоттенхэмом в Кубке Англии
Горожане вышли в 1/8 финала национального кубка
26 января 2024, 23:59 | Обновлено 27 января 2024, 00:09
100
0
Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.
Ман Сити вырвал победу у Тоттенхэма в конце матча. Единственный гол на 88-й минуте забил Натан Аке.
Горожане вышли в 1/8 финала национального кубка, соперник будет определен жеребьевкой.
Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Натан Аке, 88
Фотогалерея
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2024, 21:35 0
«Желто-черные» пропустили дважды: на 33-й и на 45-й минуте
Бокс | 25 января 2024, 23:50 1
Эпатажный британец обычно высказывается в куда более провокационных тонах
Биатлон | 26.01.2024, 16:59
Другие виды | 26.01.2024, 00:22
Футбол | 26.01.2024, 19:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.01.2024, 21:18
26.01.2024, 05:43
25.01.2024, 11:48 17
25.01.2024, 20:47 35
25.01.2024, 06:59 12
25.01.2024, 04:33 2
25.01.2024, 14:50 1
25.01.2024, 12:29 20