Кубок Англии
26.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Англия27 января 2024, 02:00 | Обновлено 27 января 2024, 02:20
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Тоттенхэм – Ман Сити – 0:1. Победный мяч Натана Аке. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии
27 января 2024, 02:00 | Обновлено 27 января 2024, 02:20
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Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.
Ман Сити вырвал победу у Тоттенхэма в конце матча. Единственный гол на 88-й минуте забил Натан Аке.
Горожане вышли в 1/8 финала национального кубка, соперник будет определен жеребьевкой.
Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января
Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1
Гол: Натан Аке, 88
Видео гола и обзор
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
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