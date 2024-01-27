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Кубок Англии
Тоттенхэм
26.01.2024 22:00 – FT 0 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 января 2024, 02:00 | Обновлено 27 января 2024, 02:20
81
0

Тоттенхэм – Ман Сити – 0:1. Победный мяч Натана Аке. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/16 финала Кубка Англии

27 января 2024, 02:00 | Обновлено 27 января 2024, 02:20
81
0
Тоттенхэм – Ман Сити – 0:1. Победный мяч Натана Аке. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.

Ман Сити вырвал победу у Тоттенхэма в конце матча. Единственный гол на 88-й минуте забил Натан Аке.

Горожане вышли в 1/8 финала национального кубка, соперник будет определен жеребьевкой.

Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:1

Гол: Натан Аке, 88

Видео гола и обзор

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
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Тоттенхэм Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Натан Аке Тоттенхэм - Манчестер Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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