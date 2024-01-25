В пятницу, 26 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Тоттенхэм – Мани Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция