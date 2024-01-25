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Кубок Англии
Тоттенхэм
26.01.2024 22:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
25 января 2024, 19:32 |
214
0

Тоттенхэм – Ман Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 22:00 поединок 1/16 финала английского кубка

25 января 2024, 19:32 |
214
0
Тоттенхэм – Ман Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм – Мани Сити

В пятницу, 26 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Тоттенхэм – Мани Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Мани Сити
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Источник Sport.ua
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