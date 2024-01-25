Кубок Англии
26.01.2024 22:00 - : -
Кубок Англии25 января 2024, 19:32 |
214
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Тоттенхэм – Ман Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 22:00 поединок 1/16 финала английского кубка
25 января 2024, 19:32 |
214
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В пятницу, 26 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Тоттенхэм – Мани Сити. Кубок Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – Мани СитиСмотреть трансляцию
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