Группа функционеров получила расчет в УАФ

Согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.

Как стало известно Sport.ua, целая группа функционеров, которые были в штате УАФ, прекратили работу в УАФ, с ними уже был проведен расчет, им выдали выходное пособие и трудовые книжки.

Таким образом, Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко смогут вернуться к тренерской деятельности, которой они занимались ранее.

На внеочередном Конгрессе УАФ новым президентом этой организации стал Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее стало известно, когда в Киеве состоится учредительное собрание новосозданной организации – Ассамблеи регионов, которая будет в УАФ представлять интересы всех территориальных общин.