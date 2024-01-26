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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 23:18 |
1941
11

Группа функционеров получила расчет в УАФ

Шевченко, как и обещал, сократил количество вице-президентов

26 января 2024, 23:18 |
1941
11
Группа функционеров получила расчет в УАФ
УАФ

Согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.

Как стало известно Sport.ua, целая группа функционеров, которые были в штате УАФ, прекратили работу в УАФ, с ними уже был проведен расчет, им выдали выходное пособие и трудовые книжки.

Таким образом, Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко смогут вернуться к тренерской деятельности, которой они занимались ранее.

На внеочередном Конгрессе УАФ новым президентом этой организации стал Андрей Шевченко.

Напомним, что ранее стало известно, когда в Киеве состоится учредительное собрание новосозданной организации – Ассамблеи регионов, которая будет в УАФ представлять интересы всех территориальных общин.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Алексей Михайличенко Олег Протасов Анатолий Демьяненко инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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ZANREGENT1993
О,молоток Шева) Пенсионеров отправил на пенсию.
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+4
avk2307
Це фото часів підтримки павелки.
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+3
ZANREGENT1993
Лицо Демьяненко выражает всю боль на фото
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Serhii P.
яка тренерська діяльність? Капала непогана зп на халявку, а тепер цю годівницю прикрили.
Ответить
+2
Boodya
Що за пенсіонний фонд?😂
Ответить
+1
alekos59
Саме час сiсти за мемуари. Але якi ж вони були класнi в 88му!!!
Ответить
+1
Richard Lewis
Фото: черга в собєс
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Таран, Демьяненко, Протасов, Михайличенко, а пятый дед-приживала кто?
Ответить
0
Gargantua
фу какой позор
Ответить
0
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