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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 22:37 | Обновлено 26 января 2024, 22:44
143
0

Стало известно, когда состоится первое заседание Ассамблеи регионов УАФ

Эту структуру предложил создать новый президент УАФ Андрей Шевченко

26 января 2024, 22:37 | Обновлено 26 января 2024, 22:44
143
0
Стало известно, когда состоится первое заседание Ассамблеи регионов УАФ
УАФ

Как стало известно Sport.ua, 30 января в Киеве состоится учредительное собрание новосозданной организации – Ассамблеи регионов, которая будет в УАФ представлять интересы всех территориальных общин.

Эту структуру предложил создать новый президент УАФ Андрей Шевченко. В ее состав войдут все главы областных ассоциаций футбола.

30 января станет известен руководящий состав Ассамблеи регионов, будет акцентировано внимание на проблемах массового футбола, обсуждено сотрудничество с Исполкомом УАФ, где бы учитывались интересы регионов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который теперь объединит работу с должностью вице-президента УАФ, заявил, что клубы УПЛ должны вернуть чемпионат Украины U-21.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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