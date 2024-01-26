Стало известно, когда состоится первое заседание Ассамблеи регионов УАФ

Как стало известно Sport.ua, 30 января в Киеве состоится учредительное собрание новосозданной организации – Ассамблеи регионов, которая будет в УАФ представлять интересы всех территориальных общин.

Эту структуру предложил создать новый президент УАФ Андрей Шевченко. В ее состав войдут все главы областных ассоциаций футбола.

30 января станет известен руководящий состав Ассамблеи регионов, будет акцентировано внимание на проблемах массового футбола, обсуждено сотрудничество с Исполкомом УАФ, где бы учитывались интересы регионов.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который теперь объединит работу с должностью вице-президента УАФ, заявил, что клубы УПЛ должны вернуть чемпионат Украины U-21.