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  4. Мы теряем игроков. Ребров рассказал об одной из главных задач УАФ
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 14:32 |
1207
1

Мы теряем игроков. Ребров рассказал об одной из главных задач УАФ

Нужно срочно возвращать чемпионат U-21

26 января 2024, 14:32 |
1207
1
Мы теряем игроков. Ребров рассказал об одной из главных задач УАФ
УАФ. Сергей Ребров

Тренер сборной Украины Сергей Ребров, который теперь будет совмещать работу с должностью вице-президента УАФ, надеется, что клубы УПЛ вернут чемпионат U-21.

«Мы должны возвращать чемпионат U-21. Это очень важно для института сборных и для перехода игроков, потому что после U-19 мы теряем много футболистов».

«Будем обсуждать с клубами, искать решение. Я готов к этой работе», — сказал Ребров.

Сейчас клубы УПЛ проводят чемпионат U-19, а тема с возвращением U-21 ранее уже поднималась, но решение пока найдено не было.

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Источник Профутбол Digital
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Комментарии 1
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Gargantua
я думал он о том, что молодежные команды растащили. 
более менее талантливых детей родители тащат в Европу, чтобы на их успехе в футболе найти себя в новой стране.
Это трагедия страны в целом и футбола в частности.
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Теннис
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