Мы теряем игроков. Ребров рассказал об одной из главных задач УАФ
Нужно срочно возвращать чемпионат U-21
Тренер сборной Украины Сергей Ребров, который теперь будет совмещать работу с должностью вице-президента УАФ, надеется, что клубы УПЛ вернут чемпионат U-21.
«Мы должны возвращать чемпионат U-21. Это очень важно для института сборных и для перехода игроков, потому что после U-19 мы теряем много футболистов».
«Будем обсуждать с клубами, искать решение. Я готов к этой работе», — сказал Ребров.
Сейчас клубы УПЛ проводят чемпионат U-19, а тема с возвращением U-21 ранее уже поднималась, но решение пока найдено не было.
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