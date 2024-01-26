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Товарищеские матчи
Динамо Киев
26.01.2024 16:00 – FT 0 : 2
Балкани
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 17:54 | Обновлено 26 января 2024, 18:03
1638
39

Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани

Киевское «Динамо» 26 января сыграло первый матч в 2024 году

26 января 2024, 17:54 | Обновлено 26 января 2024, 18:03
1638
39
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
ФК Динамо Киев

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции команда Александра Шовковского провела спарринг с клубом «Балкани» (Косово).

Первый тайм прошел в равной борьбе. Велась она в основном в центральной части поля. Команды почти все время играли «без ворот». Один раз киевляне грубо ошиблись, разыгрывая мяч возле своей штрафной площадки. Данфа получил пас от партнера и пробил с близкого расстояния. Мяч от ноги Бущана залетел в ворота.

Второй тайм намного активнее начали косоварские футболисты, которые создавали напряжения у ворот Нещерета. Затем динамовцам удалось отодвинуть игру к центру поля. Однако в атаке подопечные Шовковского ничего создать не могли. Зато снова ошиблись во время игры в пас возле своей штрафной. К счастью, Биловар не пустил оппонента к воротам. Но атака «Балкани» продолжилась, в штрафной площадке мяч попал в руку Дубинчака, который боролся с косоварским футболистом. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Периша.

Только после второго пропущенного гола динамовцы создали два опасных момента. Оба не реализовал Буяльский. Виталий дважды оказался один перед голкипером, но в первый раз не сумел переиграть его, а во втором защитник выбил мяч, который летел в ворота.

Товарищеский матч. Турция.

«Динамо» – «Балкани» – 0:2

Голы: Данфа (20), Периша (74, пенальти).

Предупреждение: Пономаренко (39), Дячук (80) – Зыба (38).

«Динамо» (стартовый состав): Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат.

Состав на 2 тайм: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Биловар, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Маткевич, Кабаев, Супряга.

«Балкани» (стартовый состав): Количи, Куц, Тачи, Деллова, Яшаница, Халили, Потока, Зыба, Лимай, Данфа, Хамиди.

ДИНАМО – БАЛКАНИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 40
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FunnyCat_____
Очень стыдно за игру и результат,ну на сегодняшний  день это наш уровень 
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+5
Vitaliy Shevchenko
В товарняках розказують, що нічого страшного, то всього-на-всього товарняк, а потім в офіційних аналогічна історія, тільки з іншим формулюванням. 
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+4
Gargantua
что то похожее на игру было только последние 10 минут, когда Шапка и Буяльский играли.
Бражко что то наверное не то съел перед матчем, ужасно порол. Бущан тоже выглядел слишком уж расконцентрированым.
Идея с Дячуком на фланге понравилась.
Идея с Ванатом на правом фланге не понравилась.
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+2
Микола Захарченко
Що не сподобалось : 
1. Захист не відпрацьовує і лажає - могли пропускати більше .
2. Мало осмисленої , комбінаційної гри , але у суперника був непоганий пресинг .
3. Лідери не показали своїх кращих якостей .
4. Слабка реалізація і гра нападників в цілому .
Що сподобалось:
1.  ........
2. Матч поки що товариський .
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+2
avk2307
Игру не виде,только приехал. Но не приятно на результат смотреть.
Хотя может и хорошо, что в первом матче вот так. Будут усердней работать .Главніе игрі с 24 февраля, а тут пускай разбирают ошибки и тренируются.
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+1
ZANREGENT1993
Обидно,досадно,но ладно,ладно,ладно
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+1
maxno
отлично сыграли . нет слов одни выражения.
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0
New Zealander
Вчера чемпионат Польши был слабым после поражения Шахтера от Леха (3-1) а сегодня уже чемпионат Польши норм (там Зорька проиграла 2-0 Краковии)
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0
Volodymyr Shevchenko
Если б еще стату подогнали...
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0
DMYTRO LYKHOVYDOV
СУРКИСЫ ЛЮБЯТ НА ГРАБЛИ НАСТУПАТЬ ОПЯТЬ НЕТ НОВЫХ ИГРОКОВ НЕТ ХОРОШЕГО ТРЕНРА ПОЧЕМУ ВЕРНИДУБА НЕ ПРИГЛАСИТЬ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ ПОЧЕМУ ИГРАКОВ НЕ КУПИТЬ С КРИВБАССА ИЛИ ДНЕПРА ИЛИ ПОЛЕСЬЯ ДА ВСЕ ПОТОМУ ЧТО ОНИ БРАТИКИ ПЛЕВАЛИ НА КЛУБ ДИНАМО ВЫВОД ОДИН ТАКИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГНАТЬ ПАРШИВОЙ МЕТЛОЙ
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0
Перець
Треба було на 1 тайм випускати склад 2 тайму, таке враження Динамо хотіло мяч занести в ворота дрібний пас,а косовари знатно засушили гру
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0
PUMA
Ех порадуемся за ботяр.У них появился весомый повод хлебнуть пузырь бояришника.А с другой стороны им и повод не нужен 
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-1
Alex T
Ничего не значащий товарняк, а кротов набежало полная ветка) не то что когда шахту громят все сидят молчат
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-1
OtsoCity
Хто дивився ?Гарна гра була у динамо ?
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-1
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Alexander Киев
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-1
AK.228
Лохи
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-2
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NoMad
Ахаха, оце в шлюxтьоровцiв сєпарських пердаки палають 🤣🤣🤣🤣
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-2
Kamon
Динамо в ЛЧ не набрали даже балла в такой группе ,как была у Шахтёра , Динамо даже в группу лиги конференций не могут пробиться 
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-2
serhiy
Сучки крашені тут як тут )))
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-2
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Mr Voevudskiy
То ли ещё будет)
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-3
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