Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции команда Александра Шовковского провела спарринг с клубом «Балкани» (Косово).

Первый тайм прошел в равной борьбе. Велась она в основном в центральной части поля. Команды почти все время играли «без ворот». Один раз киевляне грубо ошиблись, разыгрывая мяч возле своей штрафной площадки. Данфа получил пас от партнера и пробил с близкого расстояния. Мяч от ноги Бущана залетел в ворота.

Второй тайм намного активнее начали косоварские футболисты, которые создавали напряжения у ворот Нещерета. Затем динамовцам удалось отодвинуть игру к центру поля. Однако в атаке подопечные Шовковского ничего создать не могли. Зато снова ошиблись во время игры в пас возле своей штрафной. К счастью, Биловар не пустил оппонента к воротам. Но атака «Балкани» продолжилась, в штрафной площадке мяч попал в руку Дубинчака, который боролся с косоварским футболистом. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Периша.

Только после второго пропущенного гола динамовцы создали два опасных момента. Оба не реализовал Буяльский. Виталий дважды оказался один перед голкипером, но в первый раз не сумел переиграть его, а во втором защитник выбил мяч, который летел в ворота.

Товарищеский матч. Турция.

«Динамо» – «Балкани» – 0:2

Голы: Данфа (20), Периша (74, пенальти).

Предупреждение: Пономаренко (39), Дячук (80) – Зыба (38).

«Динамо» (стартовый состав): Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат.

Состав на 2 тайм: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Сирота, Биловар, Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Маткевич, Кабаев, Супряга.

«Балкани» (стартовый состав): Количи, Куц, Тачи, Деллова, Яшаница, Халили, Потока, Зыба, Лимай, Данфа, Хамиди.

ДИНАМО – БАЛКАНИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА