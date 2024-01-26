Динамо Киев

В пятницу, 26 января, киевское «Динамо» сыграет первый матч в 2024 году. В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции команда Александра Шовковского проведет спарринг с клубом «Балкани» (Косово). Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет. После осенней части текущего чемпионата команда занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Балкани», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.