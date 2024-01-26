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Динамо Киев
26.01.2024 16:00 - : -
Балкани
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 00:52 | Обновлено 26 января 2024, 00:53
46
0

Динамо – Балкани. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией контрольного поединка

26 января 2024, 00:52 | Обновлено 26 января 2024, 00:53
46
0
Динамо – Балкани. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В пятницу, 26 января, киевское «Динамо» сыграет первый матч в 2024 году. В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции команда Александра Шовковского проведет спарринг с клубом «Балкани» (Косово). Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет. После осенней части текущего чемпионата команда занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Балкани», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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