Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет первой на подготовительном сборе в Турции.

Клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет.

Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция