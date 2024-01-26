Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени
В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат.
Для киевского «Динамо» игра станет первой на подготовительном сборе в Турции.
Клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет.
Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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