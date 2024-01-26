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Динамо Киев
26.01.2024 16:00 – перерыв 0 : 1
Балкани
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 15:54 |
899
0

Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени

26 января 2024, 15:54 |
899
0
Известен стартовый состав Динамо на первый спарринг в Турции
ФК Динамо Киев

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Царенко, Рамадани, Волошин, Пономаренко, Ванат.

Для киевского «Динамо» игра станет первой на подготовительном сборе в Турции.

Клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет.

Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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