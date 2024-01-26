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Товарищеские матчи
Динамо Киев
26.01.2024 16:00 – FT 0 : 2
Балкани
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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 18:34 |
927
1

Динамо – Балкани – 0:2. Неудачный старт сбора киевлян. Обзор матча

Проиграли и не забили в контрольном матче

26 января 2024, 18:34 |
927
1
Динамо – Балкани – 0:2. Неудачный старт сбора киевлян. Обзор матча
ФК Динамо Киев

«Динамо» провело первый матч на сборе в Турции. Соперником киевлян была команда «Балкани» (Косово), которая выиграла 2:0 благодаря голам в первом и втором таймах.

Следующим соперником «Динамо» будет «Легия», игра состоится 29 января.

Товарищеский матч. Турция

«Динамо» – «Балкани» – 0:2
Голы: Данфа (20), Периша (74, пенальти)

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Источник Sport.ua
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