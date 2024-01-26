Динамо Киев

«Динамо» провело первый матч на сборе в Турции. Соперником киевлян была команда «Балкани» (Косово), которая выиграла 2:0 благодаря голам в первом и втором таймах.

Следующим соперником «Динамо» будет «Легия», игра состоится 29 января.

Товарищеский матч. Турция

«Динамо» – «Балкани» – 0:2

Голы: Данфа (20), Периша (74, пенальти)