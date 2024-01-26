Динамо Киев

Товарищеские матчи
26.01.2024 16:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига26 января 2024, 18:34 |
927
1
Динамо – Балкани – 0:2. Неудачный старт сбора киевлян. Обзор матча
Проиграли и не забили в контрольном матче
26 января 2024, 18:34 |
927
1
«Динамо» провело первый матч на сборе в Турции. Соперником киевлян была команда «Балкани» (Косово), которая выиграла 2:0 благодаря голам в первом и втором таймах.
Следующим соперником «Динамо» будет «Легия», игра состоится 29 января.
Товарищеский матч. Турция
«Динамо» – «Балкани» – 0:2
Голы: Данфа (20), Периша (74, пенальти)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2024, 02:45 0
За титул поборются «Атлетик», «Реал» Сосьедад, «Мальорка» и «Атлетико»
Футбол | 25 января 2024, 21:18 0
Недавно появилась информация, что Бражко интересуется лидер Ла Лиги
Футбол | 26.01.2024, 17:12
Теннис | 26.01.2024, 05:43
Футбол | 26.01.2024, 17:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.01.2024, 12:29 20
25.01.2024, 11:35 7
24.01.2024, 23:17 3
25.01.2024, 23:50 1
26.01.2024, 07:30 1
24.01.2024, 23:42 8
26.01.2024, 08:50 12
25.01.2024, 00:43 5