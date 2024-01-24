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Товарищеские матчи
Динамо Киев
26.01.2024 16:00 - : -
Балкани
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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 19:39 | Обновлено 24 января 2024, 19:50
251
0

Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 января в 16:00 товарищеский матч зимнего межсезонья

24 января 2024, 19:39 | Обновлено 24 января 2024, 19:50
251
0
Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Для киевского «Динамо» игра станет первой на подготовительном сборе в Турции.

Напомним, клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет.

Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Динамо» Киев.

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Источник Sport.ua
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