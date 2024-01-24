Товарищеские матчи
26.01.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига24 января 2024, 19:39 | Обновлено 24 января 2024, 19:50
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Динамо – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 января в 16:00 товарищеский матч зимнего межсезонья
24 января 2024, 19:39 | Обновлено 24 января 2024, 19:50
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В пятницу, 26 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят киевское «Динамо» и клуб «Балкани» из Косово.
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Для киевского «Динамо» игра станет первой на подготовительном сборе в Турции.
Напомним, клуб «Балкани» является чемпионом Косово трех последних лет.
Прямая трансляция матч доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Динамо» Киев.
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