Алан Патрик light version. Кто такой Марлон Гомес, которого купил Шахтер

Вслед за вингером Кевином из «Палмейраса» донецкий «Шахтер» усилил свою полузащиту еще одним бразильским исполнителем – Марлоном Гомесом. С «горняками» футболист подписал пятилетнее трудовое соглашение, а его покупка обошлась казне клуба в 12 миллионов евро – такую же сумму, как немного ранее было заплачено за Кевина. Что правда, «Васко да Гама» сумел выбить из дончан чуть лучшие условия бонусных выплат – четыре миллиона вместо трех, которые обещаны «Палмейрасу» за Кевина.

Кто же такой этот Марлон Гомес, и на что рассчитывает «Шахтер», приобретя этого исполнителя?

Марлон Гомес родился 14 декабря 2003 года в Рио-де-Жанейро. Начинал играть в футбол в откровенно малоизвестном за пределами Бразилии коллективе «Новос Талантос», а в 2013-м оказался в рядах «Нова-Игуасу» - клуба, о котором наиболее внимательные почитатели украинского футбола могли слышать в аспекте переезда в «Днепр-1» левого вингера Билла, который как раз и является его воспитанником, а недавно вернулся туда из Украины.

Впрочем, по-настоящему развиваться карьера Марлона Гомеса начала после 2017 года, когда он оказался в рядах «Васко да Гама». 4-кратный чемпион Бразилии, лучшие годы в истории которого пришлись на конец «девяностых» и самое начало «нулевых», в последнее время не выглядит грозной силой на элитарном уровне футбола в своей стране, а в 2021 и 2022 годах и вовсе был вынужден играть в Серии В.

Именно в Серии В Марлон Гомес летом 2022 года и дебютировал за «Васко». На тот момент игроку было всего 18 лет 7 месяцев и 6 дней, и его не рассматривали как основного исполнителя, а лишь с осторожностью подпускали к матчам за первую команду. Но в целом хавбек показал себя неплохо, и внес определенную лепту (2 гола и 2 ассиста в 18 матчах) в успех «Васко да Гама», который по итогам сезона-2022 смог вернуться в Серию А.

Сезон-2023 Марлон Гомес отыграл за «Васко» в элитарном дивизионе бразильского футбола, но в 23 поединках (1146 минут на поле) сумел отличиться только одной результативной передачей. Более того, команда из Рио-де-Жанейро в целом абсолютно не блистала и лишь в головокружительной карусели последнего тура смогла обезопасить себя от вылета обратно в Серию В. В решающем матче «Васко» на своем поле неожиданно для многих обыграл «Ред Булл Брагантино» (2:1), а заветные три очка вырвал благодаря второму мячу, который удалось забить на 82-й минуте. Марлон Гомес в той встрече вышел в стартовом составе, но уже на 25-й минуте из-за травмы был вынужден досрочно покинуть поле.

Также в 2023 году Марлон Гомес в составе сборной Бразилии U-20 принял участие в чемпионате Южной Америки-2023 среди молодежных команд. Не исключено, что именно на турнире, который проходил с 19 января по 12 февраля минувшего года в Колумбии, скауты «Шахтера» и заприметили хавбека «Васко да Гама», или же получили возможность получше присмотреться к его способностям. Год назад именно бразильцы стали триумфаторами соревнования, а Марлон Гомес являлся одним из ключевых исполнителей команды, сыграв 8 матчей (7 – в основном составе) и отличился одной результативной передачей.

Впервые в СМИ об интересе «Шахтера» к Марлону Гомесу заговорили во второй декаде января, когда появились слухи, что «горнякам» интересен этот полузащитник. Впрочем, тогда источник отмечал, что украинский клуб не является единственным претендентом на футболиста, так как тот как минимум находится «на радарах» у итальянских «Интера» и «Фиорентины», а также немецкого «Вердера».

Именно конкуренция со стороны других европейских клубов и вынудила «Шахтер» действовать быстрее, что позволило руководству «Васко да Гама» как следует задрать цену на своего футболиста. Для клуба из Рио-де-Жанейро продажа Марлона Гомеса в «Шахтер» стала третьей крупнейшей в истории, причем с перспективой со временем за счет получения бонусов оказаться второй. «Васко» вообще, в отличие от ряда других бразильских грандов, не славится умением задорого продавать своих футболистов в Европу. Наиболее выгодной для этого клуба сделкой является исходящий трансфер Паулиньо в «Байер» летом 2018 года за 18,5 миллионов евро, который оказался неудачным для клуба из Леверкузена. Вторым в списке является Андрей Сантос, который год назад ушел в «Челси» за 12,5 миллионов евро, а третьим как раз и стал Марлон Гомес.

Стоит ли Марлон Гомес таких денег, которые за него заплатил «Шахтер»? Сказать сложно, но пока вывод напрашивается один – «горняки» значительно переплатили за этого игрока. Оценочная стоимость хавбека на Transfermarkt составляет 6 миллионов евро, и пожалуй, она более чем адекватная, причем даже с учетом того, что Марлон Гомес является действующим чемпионом Южной Америки среди молодежи.

Статистика Марлона Гомеса в минувшем розыгрыше бразильской Серии А не выглядит такой уж крайне впечатляющей и выдающейся. Несмотря на то, что у этого центрального полузащитника весьма и весьма неплохая дистанционная скорость, а также есть определенные задатки техники, непосредственно в атакующих компонентах Марлон Гомес выглядит не достаточно эффективно. Он крайне редко бьет по воротам, и в минувшем году вообще ни разу из десяти попыток даже не угодил в створ!..

Впрочем, с точки зрения работоспособности этот футболист выглядит удачным приобретением для «Шахтера». Марлон Гомес не боится действовать под давлением, почти сразу способен находить пути выхода из-под прессинга, отправляя мяч назад или в свободные зоны на фланг. Также стоит выделять пристойный показатель единоборств у этого исполнителя, причем бороться в обороне у него выходит заметно лучше, нежели при действиях на атаку. Это выражается как в усредненных показателях (в пересчете на 90 минут), так и в эффективности борьбы, выраженной в процентах.

Как для центрального полузащитника Марлон Гомес достаточно часто идет в обводку. Что правда, этот хавбек не способен обыграть оппонента «на пятачке», как Марлос, а предпочитает пробрасывать мяч мимо оппонента и предпринимать попытку обойти того за счет скоростного рывка. Далеко не всегда подобная затея у Марлона Гомеса выходит, особенно, если ему предстоит действовать против соперника, умеющего хорошо занимать позицию.

Довольно неплохо выглядит Марлон Гомес во взаимодействиях как с обороной, так и с атакой своей команды. Но и здесь хавбеку есть к чему стремиться – в частности, показатели передач, выполненных в последнюю треть и штрафную площадь соперника у этого игрока отнюдь не выдающиеся, учитывая его потенциал и в целом хорошее видение поля.

Также стоит отмечать, что Марлон Гомес может быть полезен при контратаках, что для «Шахтера» практически неактуально в поединках внутреннего чемпионата, но может оказаться находкой в еврокубках. Здесь хавбек показывает понимание того, в какие зоны стоит открываться, а затем за счет рывков демонстрирует успешные забегания и способность в подходящий момент выполнить качественную передачу на обострение.

В целом Марлон Гомес в чем-то похож на экс-игрока «Шахтера» Фреда, в чем-то имеет качества, которыми блистал в стане «горняков» Алекс Тейшейра, но больше всего он, пожалуй, сейчас схож с Аланом Патриком. Что правда, до наилучшей версии этого хавбека в стане «оранжево-черных» Марлон Гомес пока не дотягивает, и его можно называть «облегченной» копией, или чем-то вроде light version.

Не стоит забывать, что Алан Патрик, когда только появился в «Шахтере», не смог быстро показать себя с наилучшей стороны, как это удавалось ряду его земляков (Виллиану, Дугласу Косте, Жадсону, Фернандиньо). По этой причине хавбека длительное время «мариновали» по арендам, хотя и продолжали верить в его потенциал. Раскрылся Алан Патрик уже при Паулу Фонсеке, после чего несколько лет наряду с Тарасом Степаненко являлся ключевой фигурой для полузащиты «Шахтера».

Вряд ли Марлон Гомес в ближайшее время выступит прямой заменой именно для Степаненко, особенно учитывая тот факт, что украинец недавно пролонгировал свой контракт с клубом еще на целый сезон. Скорее всего, бразильца берут с расчетом на вероятный уход из стане «горняков» Георгия Судакова. Исходящий трансфер талантливого хавбека сборной Украины может состояться еще в оставшиеся дни январского окна, но скорее всего, сделка произойдет летом, когда «Шахтер» сможет выручить максимальные отступные за своего хавбека, а также попробовать наиграть для него потенциального сменщика, коим и должен стать Марлон Гомес.

В целом, в случае с Марлоном Гомесом «Шахтер», вероятно, рискует еще больше, чем при трансфере Кевина, когда за своего новичка «горнякам» также пришлось раскошелиться на совершенно невероятную по нынешним временам для УПЛ сумму. Прямо сейчас 20-летний центрхав выглядит весьма сбалансированной по многим игровым компонентам исполнителем, но без явных ярких плюсов, и это может как минимум на первоначальном этапе сыграть с новобранцем злую шутку – когда его будут критиковать за отсутствие явной пользы, заметности на поле и умения грамотно взаимодействовать с партнерами, которое любому новому игроку всегда предстоит обрести только через длительный тренировочный и игровой процесс.

Пытаясь заглянуть в будущее, можно предположить, что Марлон Гомес способен стать для «Шахтера» как невероятно полезным исполнителем вроде Алана Патрика, Фреда или Алекса Тейшейры, так и новым Дентиньо или Веллингтоном Немом. Риск ошибиться в данной ситуации выглядит как никогда большим, и виной тому именно огромная трансферная сумма, выплаченная за переход игрока. С условных Невертона и Эгиналдо спрос все равно будет в несколько раз, а то и на порядок, ниже, чем с человека, который вошел в топ-10 самых дорогих новичков в истории «Шахтера». Впрочем, на подобный риск менеджмент и селекционеры донецкого клуба идут осознанно, а значит не могут не понимать всей остроты ситуации. Вполне можно допустить, что спустя несколько лет Дарио Срну и Сергея Палкина, как и ранее в ситуации с Михаилом Мудриком, за нынешнюю покупку Марлона Гомеса будут называть гениями трансферного рынка, но все равно коллега Василенко чертовски прав, когда утверждает, что подобного рода сделки в нынешних реалиях абсолютно выходят за все пределы восприятия и выглядят как-то уж чересчур сюрреалистично…