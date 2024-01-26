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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 16:49 |
258
0

Стало известно, почему Шахтер вынужден был заплатить за бразильца так много

Трансфер Марлона Гомеса обошелся «горнякам» в 12+4 миллионов евро

26 января 2024, 16:49 |
258
0
Стало известно, почему Шахтер вынужден был заплатить за бразильца так много
Gabriel Machado/AGIF. Марлон Гомес

«Шахтер» в ближайшее время официально объявит о трансфере 20-летнего центрального полузащитника «Васко да Гама» Марлона Гомеса.

Сделка обойдется «горнякам» в 12+4 миллионов евро, при том, что номинальная оценочная стоимость хавбека на Transfermarkt составляет только 6 миллионов евро.

Существенно поднять предложение по Марлону Гомесу «Шахтер» вынудила конкуренция со стороны других клубов. В частности, 10 миллионов фунтов (почти 12 миллионов евро) за футболиста «Васко да Гама» предлагал «Эвертон», но этот вариант был отвергнут как непривлекательный.

Известно также, что на рубеже августа-сентября минувшего года конкретное предложение по Марлону Гомесу «Васко да Гама» делал неназванный клуб из Катара. Он был готов заплатить за полузащитника 12 миллионов долларов (чуть больше 11 миллионов евро), но тогда против сделки выступил аргентинский наставник команды Рамон Диас, к мнению которого руководство клуба прислушалось.

В настоящий момент Марлон Гомес находится в распоряжении сборной Бразилии U-23 на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. Сразу после его завершения хавбек присоединится к «Шахтеру».

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Источник Globo Esporte
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